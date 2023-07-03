Бережливые технологии помогли кузбасским машиностроителям на треть ускорить ремонт горношахтного оборудования

Фото: пресс-служба РЦК

Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда», инициированном президентом РФ Владимиром Путиным, ленинск-кузнецкое предприятие «СИТК» (Сибирская инжиниринговая торговая компания) смогло более чем на 30% сократить сроки проведения ремонта горношахтного оборудования и увеличить объем выполняемых на пилотном участке работ почти в полтора раза.

«В нынешних экономических условиях предприятиям важно работать быстро, наращивать выпуск без потери качества, чтобы удовлетворить возросший спрос на продукцию отечественного производства. Решать эти задачи и помогает нацпроект «Производительность труда». Он нацелен на поиск скрытых резервов компаний и повышение эффективности производства без дополнительных затрат», — отметил заместитель председателя правительства Кузбасса — министр промышленности региона Леонид Старосвет.

Достичь значимых результатов коллектив предприятия смог всего за полгода при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК). Они помогали устранять производственные потери и оптимизировать производственные процессы за счет внедрения бережливых технологий. Господдержка по экспертному сопровождению компаний оказывается предприятиям-участникам национального проекта «Производительность труда» бесплатно.

На первом этапе специалисты вместе с коллективом предприятия провели диагностику производства, детально изучили всю производственную цепочку и разработали предложения по ее корректировке для более эффективной работы. Новые подходы к выстраиванию производственной системы на предприятии разрабатывали также с участием экспертов Федерального центра компетенций в рамках специальной кайдзен-сессии.

В ходе оптимизации удалось решить 26 производственных проблем, в числе которых длительные перемещения персонала, ненужная транспортировка, долгий поиск инструментов, необходимого оборудования и материалов. Только стандартизация работы и наведение порядка на рабочих местах по системе 5 S позволили на отдельных участках снизить время на поиск инструментов на 1,5 часа в смену, а в целом в результате всех изменений выработка каждого сотрудника на пилотном участке увеличилась более чем на 40%.

В денежном выражении потенциальный эффект от улучшений в компании оценивают в 15 млн рублей в год. Это те средства, которые предприятие может направить на модернизацию производства или улучшение условий труда и повышение зарплат сотрудников.

Участие в нацпроекте рассчитано на три года, в каждый из которых производительность труда на предприятии должна расти не менее чем на 5%. Чтобы достичь этих результатов, компания в последующие 2,5 года самостоятельно будет тиражировать полученный опыт на другие производственные участки.

ДЛЯ СПРАВКИ

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% и направлен на формирование современной производственной культуры. В Кузбассе адресную поддержку в рамках нацпроекта получает уже 71 компания несырьевых отраслей экономики