«Я услышал зов Родины...»: ветераны СВО из Кемерова рассказали о себе, о службе и соцподдержке контрактников

В Кузбассе продолжается набор на военную службу по контракту. Фото - Александр Пискунов.

Ветераны СВО рассказали корреспонденту «Комсомолки» и нашим читателям о службе и соцподдержке контрактников.

...Они только что вернулись домой. Оттуда. Где решается судьба мира и будущее детей.

Они – это два Алексея и Андрей. И для них защита Отечества – это прожитое собственной службой, понятое собственным сердцем.

Они согласились рассказать, как это было...

Андрей, ветеран СВО, начал с главного:

- В контрактники я пошёл, потому что у меня уже был опыт службы и боевых операций. Также было тревожно за то, что поднимает голову тёмная сила, что на Украине процветает настоящий фашизм. И с этим нужно заканчивать рано или поздно... Так что сдал документы в военкомат. Прошел медкомиссию. Дождался звонка. Убыл к месту службы. Всё чётко, быстро, по-военному.

И что еще важно...

- Стабильность. Она у контрактников практически во всём: и в службе, и в жизни, - говорит Андрей.

Алексей. Ветеран СВО. У него - две медали «За отвагу».

- Защита нашей Родины – почётная ответственная миссия, - продолжает интервью товарища Алексей. - Поэтому будущие контрактники выбирают себе абсолютно правильный вектор... Атмосфера в войсках стабильная, спокойная. Главное – чётко выполнять команды, задачи, поставленные командирами, и всё будет в порядке. И в то же время, выбирая службу по контракту, молодой человек должен быть уверен, что там всегда есть место подвигу.

И по соцподдержке... Если сравнивать с предыдущими спецоперациями, например, с Афганистаном, то, по мнению Алексея, сейчас очень мощная соцподдержка контрактников, участвующих в СВО.

И, обращаясь к кузбассовцам, Алексей говорит им по-мужски:

- В это непростое время наша страна нуждается в вашей поддержке. В свою очередь вы получите всё то, что Вооружённые силы делают для кадровых военных. Поэтому, если появилась мысль о том, что надо идти служить по контракту, то нужно это делать. Ведь Отечество можно любить на словах, но важно любить - на деле. А любить на деле – это и есть служба по контракту в Вооружённых силах России.

Алексей, третий наш собеседник. И у него - медаль «За отвагу». Он в 2015-м был добровольцем в Донбассе и в 2022-м, так же недолго думая, отправился участвовать в СВО.

- Я не мог понять и принять, когда на фоне памяти о потерях в Великой Отечественной войне на современной Украине стали формироваться националистические подразделения профашистского толка, – говорит Алексей о том, что было толчком для него, теперь уже – ветерана СВО, и переходит к сегодняшнему дню. - Обстановка в зоне СВО слаженная. Военные выполняют задачи спокойно. Главная движущая сила наших бойцов – патриотизм. Все понимают, что мы защищаем Россию, наших людей в Донбассе, и это почётно и важно.

А, говоря о льготах, о том, что контрактники СВО надежно находятся на федеральном и региональном обеспечении, Алексей поясняет, что уже не первый год получает лечение в госпитале ветеранов войн...

И, тоже обращаясь к кузбассовцам, говорит про связь поколений, про патриотизм, он, точно, у россиян в крови: в Великую Отечественную молодежь шла на фронт, приписывая себе более старший возраст, в 1980-е наши солдаты целыми ротами писали рапорт, чтобы их направили в Афган.

- Так и сейчас, - говорит Алексей, - надо услышать зов Родины и отправляться на СВО, и служить на профессиональной основе.

Льготы

Напомним, контрактником может стать любой кузбассовец 18 - 60 лет. А при особо важной военно-учетной специальности возьмут и до 65.

Контракты заключаются на год, два, три года и на пять лет.

На сегодня упростились параметры по здоровью: на службу по контракту могут поступить люди с категориями годности к военслужбе – от А до В включительно. А если это вариант ограниченной годности, то тоже смогут предложить что-то для прохождения службы по контракту.

И, как пояснили «Комсомолке» в пункте отбора на службу по контракту в Кемерове (на Сосновом бульваре, 3), все процедуры отбора людей максимально упрощены. От явки в военкомат до отправки к месту службы может уйти меньше недели.

- Каждый военнослужащий по контракту имеет социальные льготы от государства, – поясняет Владимир Полянский, офицер по тестированию. – При заключении контракта единовременно начисляется порядка 400 тысяч рублей из федерального и областного бюджетов. Деньги на счёт приходят со следующим денежным довольствием. При поступлении в войска денежное довольствие при участии в СВО составляет более 200 тысяч рублей. Эти деньги будут выплачиваться тогда, когда военнослужащий уже будет на линии соприкосновения. В целом сумма выплат зависит от места прохождения службы.

Кроме того, контрактники обладают большим набором льгот, областных и федеральных. Таких, как квоты на бесплатное обучение детей, льготную ипотеку при необходимости улучшения жилищных условий, первоочередное право на предоставление мест в детсадах для детей, предоставление бесплатного горячего питания школьникам, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте и многое другое.

Всю информацию о службе по контракту можно получить по телефону 8-3842-77-07-57.