И на честной улице праздник!

Анжеро-Судженск. Улица Карла Маркса. Праздник порадовал всех! Фото: Елизавета ТЕЛЬМАНОВА.

Перед поездкой я спросила у 30 кузбассовцев, нет ли у них задолженности за свет. И по итогам опроса оказалось, что каждый восьмой забывает вовремя передать показания и заплатить: замотался на работе, потерялся в числах, потратил деньги на импульсивные покупки. Однако такие истории - не про жителей улицы Карла Маркса в Анжеро-Судженске. Они всегда вовремя оплачивают счета за потребленное электричество.

Напомним, компания «Кузбассэнергосбыт» с 2004 года проводит акцию «Честная улица», в которой принимает участие более 15 тысяч маленьких улочек и больших проспектов по всему региону. Главное условие - добросовестная и своевременная оплата потребленной электроэнергии всеми жителями улицы.

В этом году награда нашла своих героев на улице Карла Маркса в Анжеро-Судженске. И 28 июня там был организован праздник для детей и взрослых.

- Акция «Честная улица» - это наше спасибо жителям региона, которые дружно и вовремя исполняют свои обязательства перед гарантирующим поставщиком, понимают ответственность и важность вовремя оплаченного счета. А мы рады поздравить победителей и подарить им настоящий праздник! - поделилась Инна Бак, директор департамента по реализации электроэнергии гражданам-потребителям ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Подарков было много. Одним из них стала новая детская площадка между домами №8 и №10. Дети оценили яркие качели, украшенные воздушными шарами, еще до начала праздника. Оказывается, раньше там не было даже старых советских скрипучих качелей - только большая поляна.

На официальной части праздника представителями ПАО «Кузбассэнергосбыт» было сказано много слов благодарности ответственным жителям и установлена памятная табличка «Честной улице».

А потом было угощенье - стол с плюшками и сладостями. И были конкурсы, игры... И дети бежали выполнять задания прямо с коробочками сока и конфетами в руках.

- И вы даже никак не договаривались домами или улицей все вовремя оплачивать, чтобы победить?

- Нет, что вы! Мы живем здесь уже 50 лет и просто привыкли платить в срок или раньше, - рассказали мне жильцы.

Но, пожалуй, самые яркие эмоции у детей вызвало шоу мыльных пузырей. Больше ста радужных пузырьков разных размеров поднимались в воздух от одного движения руки Богатыря или Бабы-Яги. Под общее восторженное: «О-о-о!»

И пока дети резвились, взрослым были подарены еще подарки: светодиодные лампочки, чтобы жители самой честной улицы и дальше не только вовремя оплачивали электроэнергию, но и могли ее экономить.

Праздник оказался по душе не только ребятне. Взрослые тоже участвовали в играх аниматоров. И подальше от толпы детей, носившихся по празднику, как косяк разноцветных веселых рыбок, стояла бабушка и ладошкой ловила долетающие до нее пузыри.

- Нет, вы так и напишите! Мы очень благодарны за такой праздник, за новую детскую площадку для наших внуков! Вы так и напишите, напишите, что мы очень рады! - наставляла меня эта бабушка в шляпке с улыбкой на лице.