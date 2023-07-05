Кузбасские заключенные помогут региональной экономике

Примерным осужденным создали на предприятии все условия для комфортной жизни.

На базе кемеровского предприятии «Азот» открыли второй региональный исправительный центр для осужденных, которым за хорошее поведение смягчили наказание. Жить и работать в нем будут более 160 человек.

Для них на территории завода построили комфортное общежитие, оснастили его необходимой мебелью и бытовым инвентарем, благоустроили территорию вокруг. Для жизни и комфорта здесь есть все. А работать заключенные будут на предприятии по трудовому договору в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

- Возможности примерных заключенных здесь значительно расширяются, ведь условия приближены максимально к жизни на свободе. Люди могут пользоваться интернетом, мобильными телефонами, деньгами, посещать магазины, поликлиники, а после отбывания трети срока наказания осужденные, которые себя хорошо зарекомендовали, могут проживать со своими семьями, продолжая работу, - сообщил «Комсомолке» начальник ГУФСИН Кузбасса Константин Березнев.

По мнению губернатора Кузбасса, подобная форма исправительных работ уже доказала свою эффективность - как для социализации заключенных, так и для экономики региона.

- В начале года первый такой центр мы открыли на кемеровском домостроительном комбинате. И свыше 80% мужчин после освобождения остались работать на предприятии. В ближайшее время два таких центра будут открыты на промышленных предприятиях в Новокузнецке для заключенных южной агломерации, - отметил Сергей Цивилев.

Главная задача подобных центров, по мнению главы региона, - всех, кто встал на путь исправления и готов честно работать, трудоустроить на промышленных предприятиях Кемеровской области.

- Это даст возможность человеку во время отбывания наказания получать специальность, зарабатывать, выполнять установленные судом финансовые обязательства, - добавил Сергей Цивилев.

Для того чтобы еще больше социализировать примерных осужденных в обществе, на предприятиях области уже организовано обучение по таким востребованным на рынке труда профессиям, как машинист насосных установок, машинист бульдозера, водитель погрузчика, тракторист, водитель автомобиля, электрогазосварщик, швея.

- Хорошим стимулом для работодателей, принимающих в штат освобожденных из мест лишения свободы, является специальная субсидия из областного бюджета на возмещение части затрат по оплате труда таким работникам, - уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Напомним, дополнительные меры содействия осужденным в поиске работы до освобождения с помощью современных информационных технологий введены в 2020 году.

- В учреждениях ФСИН устанавливают специальные терминалы, содержащие актуальные сведения об имеющихся вакансиях. А на сайте «Работа России» есть полная информация о вакансиях по Кемеровской области, а также другим регионам, она обновляется ежедневно, - рассказали «Комсомолке» в правительстве региона.