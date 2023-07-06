В Кемерове частично закроют движение по Университетскому мосту

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове в связи с ремонтными работами частично закроют для проезда транспорта Университетский мост. В ночь на 8 июля специалисты перекроют две полосы движения в сторону центра. Таким образом, движение по мосту будут сохранено только в одном направлении – из центра города. Рассказываем, как изменится организация дорожного движения на участке и по какому маршруту поедет общественный транспорт.

В первых числах мая в Кемерове стартовал капитальный ремонт Университетского моста. Работы начали в подмостовом пространстве, что не требовало перекрытия движения. Постепенно рабочие продвигались все дальше, поэтому с 29 мая была закрыта пешеходная зона со стороны парка Жукова. Там начался демонтаж асфальта и опор освещения, перекладка инженерных сетей, заложенных под тротуаром. С 24 июня на Университетском мосту отключили реверсивное движение и перекрыли движение для пешеходов по тротуару со второй стороны. Таким образом, мост стал полностью закрыт для пешеходов.

Сейчас, по словам мэра Кемерова Дмитрия Анисимова, подрядчики работают на подмостовом пространстве, занимаются шандорами, протягивают и меняют высокопрочные болты, а также приступили к работам на верхней плоскости. Делаются монолитные участки, перекладываются сети связи.

Глава города отметил, что все работы, которые можно было выполнять без закрытия моста, уже ведутся. Необходимо приступать к новому этапу работы, что требует частичного перекрытия движения. Специалисты Центра организации дорожного движения пришли к выводу, что минимизировать неудобства получится, если закрыть для движения две полосы и сохранить движение только в одном направлении – из центра города.

Фото: администрация г. Кемерово.

Как изменится организация дорожного движения?

В 00.00 в ночь с пятницы, 7 июля, на субботу, 8 июля, на мосту перекроют две полосы, по которым автомобили ранее двигались в сторону центра. При этом две полосы, по которым автомобили двигаются из центра города, останутся открытыми.

Однако это не коснется общественного транспорта, который следует через Университетский мост. Автобусы на время перекрытия будут ходить в объезд - через Красноармейский мост, в прямом и обратном направлении. Изменения коснутся семи маршрутов: №№ 84, 86, 88, 111, 170э, 197э и 228.

Фото: администрация г. Кемерово.

В связи с частичным закрытием движения на Притомском проспекте на подъезде к мосту будет перекрыта крайняя правая полоса (из-за невозможности совершить поворот направо).

Также изменится работа светофоров. Так, на пересечении с Мичурина и съезде с Университетского моста зеленый сигнал будет гореть дольше для автомобилей, двигающихся по Советскому проспекту из центра города.

Рассматривается вариант увеличения фаз движения транспорта на перекрестках Мичурина - Красноармейская, Красноармейская - Соборная и Ленина - Соборная.

- Наши специалисты будут наблюдать за ситуацией. Уже подготовлены схемы переустройства логики работы светофоров для того, чтобы пропускать максимальный поток автомобилей в направлении центра в утренние часы. Затем наши специалисты продолжат выравнивать фазы светофоров, чтобы выбрать оптимальный период их действия, - рассказал Дмитрий Анисимов.

Мэр подчеркнул, что полное закрытие Университетского моста пока не планируется. Это будет возможно только после открытия других важных магистралей – улиц Гагарина и Сибиряков-Гвардейцев – и запуска моста через Искитимку в створе улицы Сибиряков-Гвардейцев.