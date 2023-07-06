Житель Кузбасса спас новорожденного косуленка от агрессивных собак

Фото: Заповедник "Кузнецкий Алатау"

Житель Междуреченска спас новорожденного косуленка от агрессивных собак. Животное – эта оказалась совсем крохотная девочка - приютили в заповеднике «Кузнецкий Алатау».

Междуреченец, находившийся по работе в поселке Чексу, услышал в лесу лай собак и пошел посмотреть, что так взволновало животных. Придя на место, он увидел маленький пятнистый комочек, прижатый к земле от страха, и рядом собак, пытавшихся навредить малышу. Мужчина отогнал собак, и, поскольку мамы-косули рядом не оказалось, взял детеныша с собой. Понимая, что помочь новорожденному животному могут только специалисты, он отвез косуленка в экологический центр заповедника «Кузнецкий Алатау».

Оказалось, что найденный косуленок – это девочка и,причем совсем крохотная, примерно 2-3 дня от роду. Несмотря на встречу с собаками, малышка была абсолютно здоровая, без единого повреждения, вот только очень и очень голодная. Специалисты накормили ее козьим молоком - оно по составу близко к молоку косулей и лосей. На кадрах, опубликованных заповедником, видно как косуленок пьет из большой бутылочки с соской.

- Кроха получает питание, как и положено маленьким детям, через каждые три часа, но со временем интервал будет увеличен. И уже даже был опыт поедания молодых побегов деревьев, которые ей приносят, - рассказали в заповеднике.

Фото: Заповедник "Кузнецкий Алатау"

Малышка растет и активно изучает окружающий мир. Раз в день ее выводят на прогулку, чтобы она могла получить в полной мере витамин Д, необходимый для развития маленького организма. Когда животное окрепнет, его переведут к остальным косулям в вольер. Именно там посетители экоцентра смогут наблюдать за развитием крохи.