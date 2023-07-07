Гусли и святое слово - Родина!

Фото: государственная филармония Кузбасса.

Государственная филармония Кузбасса имени Штоколова приглашает на концерт ансамбля народной музыки «СмоРодина».

Мечта ансамбля - возрождение народных традиций Земли Русской! И в названии «СмоРодина» уверенно читается Святое Слово - Родина!

На концерте ансамбль раскроет секреты гуслей, жалейки, свирели, гармони-хромки, саратовской гармони, курской трещотки, волынки и других. Со сцены в исполнении артистов коллектива и Александра Соловьева, руководителя, заслуженного артиста России, лауреата премии Министерства культуры России «Душа России», прозвучат подлинные образцы вокального и инструментального сибирского фольклора, авторские обработки для различных инструментов русской фольклорной традиции, частушки и напевы. Концерт проходит в ходе XXII фестиваля «Музыка - детям».

Артисты ансамбля - выпускники Кемеровского института культуры.

Имя руководителя широко известно в России. Александр Соловьев не только артист, педагог, композитор и аранжировщик, ведущий популярных ТВ-программ. Но и мастер по изготовлению старинных русских народных инструментов! Много лет назад он сделал первые гусли, потом другие, лучше, лучше и, придя к историческому образцу и продолжая изучать тайны гуслярного дела и мастерства, давно стал признанным и любимым гусляром и передает традицию дальше.

Государственная филармония Кузбасса им. Б. Т. Штоколова

пр. Советский, 68, т.: 8 (384-2) 58-32-11

12 июля, начало в 11.00

Цена билетов: 150 рублей