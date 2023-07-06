Синоптики пообещали кузбассовцам жаркую погоду до середины июля

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

Над Кузбассом установилась теплая воздушная масса из районов Казахстана, поэтому практически до середины июля в регионе будет жарко. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

После переменчивого июня в Кузбасс постепенно вернулись тепло и стабильность. Июль за счет увеличения притока солнечной радиации считается наименее переменчивым месяцем и наиболее теплым – как правило, среднемесячная температура выше июньской.

- Наступивший июль ожидается теплым, по температурам в пределах нормы, по осадкам – немного выше климатической нормы, - сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В выходные погода порадует кузбассовцев. Так, в пятницу, 7 июля, ночные температуры будут в пределах +12...+17 градусов, местами +6...+11 градусов, днем воздух прогреется до +27...+32 градусов. Будет дуть теплый южный ветер 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду ночью и до 15 – днем. Сильных осадков не прогнозируется, однако есть вероятность летних кратковременных дождей, местами с грозами.

В субботу, 8 июля, ночью будет +12...+17 градусов, местами +6...+11 градусов, днем +24...+29 градусов. Ветер по-прежнему будет дуть южный, но немного усилится – до 4-9 метров в секунду, ночью местами порывы будут достигать 14 метров в секунду, днем - 17 метров в секунду. Также возможны кратковременные дожди, грозы.

В воскресенье, 9 июля, ночью столбики термометров покажут +13...+18 градусов, местами +7...+12 градусов, днем +22...+27 градусов. Подует ветер западный и северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 16 метров в секунду. Пройдут кратковременные дожди, по югу – сильные дожди с грозами.