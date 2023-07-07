В Кузбассе вручили дипломы выпускникам «Школы фермера» Россельхозбанка

Фото: АО «Россельхозбанк»

«Школа фермера» - Всероссийский проект Россельхозбанка, партнерами которого выступают Минсельхоз РФ, руководство регионов, сельскохозяйственные вузы и бизнес-сообщество.

Напомним, в Кузбасской ГСХА «Школа фермера» стартовала в апреле, 40 слушателей на протяжении 2,5 месяцев бесплатно изучали курсы по направлениям: «Трансформация молочного скотоводства» и «Сельский и агротуризм». Данные направления выбраны совместно с региональным министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

- Разработка учебного плана шла совместно с Министерством сельского хозяйства, Россельхозбанком и передовыми предприятиями в области данных специализаций. Для практики были выбраны площадки, которые имеют долгий и успешный опыт в сферах молочного скотоводства, сельского и агротуризма. В процессе обучения слушатели получили навыки ведения крестьянско-фермерского хозяйства, передового опыта в агротехнических направлениях, финансово-хозяйственной деятельности и главное - это компетенции в области разработки и обоснования бизнес планирования, - рассказала Екатерина Ижмулкина, ректор Кузбасской ГСХА.

Фото: АО «Россельхозбанк».

Теоретические занятия проходили на базе Кузбасской ГСХА, лекции вели преподаватели академии, приглашенные эксперты и специалисты Россельхозбанка. Слушатели изучили правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, практические навыки получали на ведущих предприятиях АПК региона. Практику обучающиеся прошли на успешных сельхозпредприятиях региона с новейшими агротехнологиями, организационной структурой и методами управления хозяйством.

Защита бизнес-планов - это завершающий этап проекта «Школа Фермера». Комиссия в составе министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области - Кузбасса Андрея Ариткулова, заместителя директора Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка Владимира Мальцева и ректора Кузбасской ГСХА Екатерины Ижмулкиной, оценила представленные работы. Все 40 слушателей успешно справились с испытаниями и получили дипломы о профессиональной переподготовке. При наличии документа об образовании фермеры могут участвовать в грантовых конкурсах Министерства сельского хозяйства.

Фото: АО «Россельхозбанк».

- Выпускники «Школы фермера» Россельхозбанка имеют большое преимущество в том, что теперь обладают дополнительными знаниями, которые позволят им и дальше грамотно развивать агропромышленный комплекс страны, производить качественную продукцию и создавать новые бренды. Наша задача помочь привить такие навыки, которые можно сразу применить на деле и совершить как можно меньше ошибок. Мы уверены в том, что наш регион, благодаря такому обучению, прирастает грамотными специалистами, а значит сельское хозяйство в надежных руках, - отметил Владимир Мальцев, заместитель директора Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка.

«Школа фермера» стартовала в апреле 2023 года в 24 регионах. Обучение проходят свыше 700 человек. Опытные и начинающие аграрии изучали 19 специализаций, распределённых по регионам в соответствии с востребованностью и перспективами на рынке. С сентября 2020 года Россельхозбанк обучил в «Школе фермера» семь потоков и выпустил свыше 4100 квалифицированных специалистов для АПК страны. Всего «Школа фермера» охватила уже 56 регионов.

Фото: АО «Россельхозбанк».

В Кузбассе за 2020-2023 годы прошло 4 потока обучения в «Школе фермера» 140 выпускников получили дипломы о повышении квалификации. В рамках Школы были охвачены специальности: «Экономика и управление птицеводческим хозяйством», «Экономика и управление сити-фермой», «Управление трансформацией предприятия молочного скотоводства», «Организация и управление мясным скотоводством», «Сельский и агротуризм».

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.