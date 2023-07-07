Бережливые технологии в здравоохранении: что узнал корреспондент «Комсомолки» за одну поездку в Кемеровский медуниверситет

Фото: Илья Русецкий

С 2018 года по решению Сергея Цивилева в Кузбассе внедряют комплекс проектов «Бережливый регион». Был создан специальный комитет по развитию региональных систем, заключено соглашение о сотрудничестве с ГК «Росатом» –бережливые технологии начали активно внедрять в производственные процессы.

Должно ли быть стыдно журналисту, который слабо понимает «бережливые технологии»? Возможно. Но надо признавать свои слабые места и искать пути получения новых знаний. Поэтому перекинув сумку через плечо, побежала в бережливый вуз за всей интересующей меня информацией. Простроила я свой маршрут до Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России.

В марте 2023 года наш медвуз успешно прошел партнерскую проверку качества образца местного уровня и получил статус «Бережливый университет». Основной целью всероссийского проекта «Бережливый вуз» является повышение качества подготовки специалистов и обеспечение комфортной среды взаимодействия студентов и преподавателей. И здесь я начала понимать, что бережливые технологии – это про улучшение и облегчение процессов как в образовании, так и в здравоохранении (к нему еще вернемся), промышленности и других сферах.

Как рассказала Татьяна Штернис, доцент, кандидат медицинских наук, руководитель методического центра по обучению основам организации бережливого производства в сфере охраны здоровья, большинство медорганизаций уже внедрили инструменты бережливого производства, поэтому работодатели заинтересованы и активно ищут выпускников, обладающих практическими знаниями и пониманием, как применить бережливые технологии в профессии.

То есть таким образом выстраивается линия: применение lean-технологий в университете не только дает студентам возможность эффективно использовать свое время и ресурсы за 4, 5 и 6 лет учебы, но и дарит путевку в будущее вместе со знаниями о научной организации труда, которые пригодятся выпускникам на их профессиональном пути. И доказательством этого симбиоза может послужить проведенная 3 июля Всероссийская студенческая олимпиада по бережливому производству «Без потерь!». На нескольких этапах студенты должны были показать и доказать свои именно практические знания о бережливых технологиях. Кстати, из 7 команд российских вузов 1 место заняли «5 Почемучек» Кемеровского государственного медицинского университета.

Фото: Илья Русецкий

Хорошо, я поняла, какую роль играет бережливое производство в образовании и формировании личности. Что насчет медицины? Не зря же я выбрала именно начало июля, чтобы во всем разобраться. 5 числа на базе Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России прошла конференция «Бережливые технологии в здравоохранении: региональные аспекты». Эта I Межрегиональная научно-практическая конференция – одно из событий форума «ПРОКУZБАСС – 2023», основной темой которого и стало внедрение бережливых технологий в нашу жизнь.

Фото: Илья Русецкий

В зале заседаний Ученого совета КемГМУ я пожалела, что не заняла самые первые места, чтобы лучше видеть все-все таблички на презентациях спикеров. Что я поняла и издалека? Основная задача бережливых технологий в системе здравоохранения – это оптимизация всех процессов. Среди основных критериев успешности применения технологий научной организации труда: сокращение времени ожидания пациентом получения услуг, обеспечение комфортных условий пребывания в медицинском учреждении, устранение всех видов потерь.

От умных слов к практике: благодаря бережливым технологиям мы перестанем сидеть в поликлиниках целыми днями.

Фото: Илья Русецкий

Еще перед началом конференции в главном холле медицинского университета мое внимание привлекли столы, приставленные к стене, на которых стояли фигурки столиков поменьше. Это были бумажные макеты медицинских кабинетов, а рядом «схемы эвакуации». Этот проект, как оказалось, уникальный, и был разработан кафедрой общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения имени профессора А. Д. Ткачева КемГМУ Минздрава России.

Фото: Илья Русецкий

Я думаю, что каждый сталкивался с ситуацией: «Вам сначала надо со второго этажа спуститься на первый, потом подняться на пятый, а потом снова ко мне на второй». И везде еще в очередях посидеть, может быть. Ученые Кемеровского медицинского университета предлагают схемы отработанной логистики пациента, чтобы максимально сократить количество лишних телодвижений и потерю времени. Более того, продуманная организация пространства в терапевтических или процедурных кабинетах облегчит работу нашим врачам и медсестрам, а вместе с тем и сократит время, потраченное на прием одного пациента.

– На данный момент существуют десятки тысяч проектов, которые подтвердили, что бережливые технологии могут быть успешно использованы и медицине, и в образовании, и в любых сферах жизнедеятельности каждого из нас. – рассказал Сергей Ильин, руководитель учебного центра Производственной системы «Росатом». – А в Кузбассе специалисты наиболее глубоко подходят к процессу внедрения бережливых технологий в разные сферы жизни.

Знания получены. И покинула я стены КемГМУ Минздрава России с планами о том, как же я могу стать бережливой личностью и организовать свой рабочий стол, чтобы быстро и всегда с вдохновением писать статьи.