В Кузбассе начался фестиваль «День сибирского купечества»

День сибирского купечества стартовал в Кузбассе.

В одном из старейших городов России, Мариинске, стартовал исторический фестиваль «День сибирского купечества. Его участниками стали ученые, актеры, художники, музыканты, спортсмены поэты, фотографы.

История Мариинска напрямую связана с российским и сибирским купечеством. Именно купцы построили в городе первый кинотеатра, библиотеку, женскую гимназию и топографию.

- Это это праздник «особого сибирского характера», неравнодушных, желающих двигаться вперед, ищущих, открытых, активных, готовых менять свою жизнь и жизнь вокруг себя людей», - отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Ольга Феофанова.

В рамках фестиваля уже начался форум «Деловые и предприимчивые» и мастер класс 11-ти кратного чемпиона мира по гиревому спорту Антона Анасенко.

На фестивале выступят вокальные коллективы Кемеровской области..

В субботу, 8 июля, во второй день праздника пройдет большой благотворительный концерт, вырученные средств от которого, пойдут на помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья и участникам СВО.

В этот же день центральная улица города, одна из старейших улиц Мариинска, сохранившая историческую застройку конца XIX — начала XX веков, станет проводником в Купеческую Сибирь. Также 8 июля гостей фестиваля ждут модные показы, выставки, сеансы немого кино в сопровождении тапера, спектакли театров кукол, работа уличных художников и музыкантов Завершит день «Сарафанная вечеринка» с участием кавер-группы «Луна-парк».

В заключительный день откроется большая «Купеческая ярмарка». Туристы и жители города станут зрителями фестиваля старинного романса «Кузбасская Романсиада», показа спектаклей профессиональных театров «Театральный балаган» и гала-концерта фестиваля уличной музыки.

Одним из ярких моментов фестиваля в воскресенье, 9 июля, обещает стать международный турнир по гиревому спорту «Стопудовая гиря» среди богатырей России, Белоруссии, Казахстана и Сербии. Вечером выступят приглашенные артисты, гости праздника смогут получить настоящую серебряную «Монету удачи». Финалом фестиваля станет красочное лазерное шоу.