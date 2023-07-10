Новый терминал более чем в два раза увеличит пропускную способность новокузнецкого аэропорта

Новый терминал построят уже в этом году

В международном аэропорту имени Бориса Волынова в Новокузнецке в этом году построят новый терминал. Он увеличит пропускную способность воздушной гавани более чем в два раза.

Пропускная способность, как пояснили в Правительстве Кузбасса, сразу увеличиться с 270 до 580 человек в сутки.

- В здании аэровокзального комплекса общей площадью 19,5 тысяч квадратных метров предусмотрены: 3 телескопических трапа, 6 эскалаторов и 15 лифтов. Сейчас полностью смонтированы и испытаны наружные инженерные сети. Закончен монтаж каркаса здания аэровокзального комплекса и кровли. Монтаж алюминиевых конструкций фасада выполнен почти на 100%, остекление фасада - на 80%. - уточнили в АПК.

Терминал увеличит пропускную способность аэропорта более чем в двое.

Сейчас идет внутренняя отделка и монтаж системы электроснабжения, электроосвещения, вентиляции, пожаротушения, систем безопасности. В новом терминале начали устанавливать эскалаторы и индивидуальный тепловой пункт.

- На привокзальной территории укладывают третий, финальный слой асфальтового покрытия, завершают монтаж автоматической парковочной системы. Новокузнецк станет транспортным хабом для южной агломерации, - добавили в мэрии Новокузнецка.

По мнению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, решение вопроса транспортной доступности для региона является одним из основных направлений работы.

- Новый терминал в нашей южной столице станет еще одним важным фактором развития туристической отрасли. Аэровокзальный комплекс будет отвечать всем современным требованиям. Для людей здесь создадут по-настоящему комфортные, безопасные условия, - отметил Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что действующий терминал будет работать до тех пор, пока построят и протестируют новый. Позже его возможно демонтируют.

Жители Новокузнецка поддерживают строительство нового терминала в аэропорту.

- Я довольно часто летаю в московские командировки и чрез столицу в другие южные города. Мне комфортно находиться у нас в аэропорту. Но так уж выходит, что человеку хочется больше пространства, красоты комфорта, - поделился с «Комсомолкой новокузнецкий бизнесмен Илья Смирнов.