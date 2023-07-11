Кузбасс - не развести: разбираемся, правда ли регион – рекордсмен по разводам

Пусть регион еще больше прирастает счастливыми семьями! Фото - архив семьи.

В Кузбассе стали реже жениться и чаще разводиться.

Кемеровская область вошла в топ-15 самых разведенных регионов России.

Кузбасс попал в пятерку антирейтинга по разводам в Сибири.

Прочитали? Ужаснулись? Расстроились? Не спешите... Пока это раскавыченные заголовки и даже не сегодняшнего дня, а уж прогремевших давно новостей в разных СМИ. Регулярно, в течение каждого последнего года, в информационном поле Кузбасса «бьет» по обществу и именно так эта тема. И мы давно должны схватиться за головы, испугаться состоянию демографии в регионе и задуматься: «Как же так? И что делать?»

Но по праву ли Кузбасс назвали плохим рекордсменом? Что если взять широкоугольную камеру, а не направлять свой объектив только на конкретные разовые цифры? И тогда как будут обстоять дела с браками и разводами в Кузбассе? Давайте разбираться.

... Чтобы увидеть полную картину, обратимся к годовым статистическим данным Росстата и кузбасского Управления ЗАГС. Их цифры показывают, что в «Багдаде все спокойно»: последние семь лет на 1000 человек кузбасского населения стабильно приходится 4 развода (а в 2006-2007-м было шесть и до 2014-го пять). В среднем же за указанный промежуток, ежегодно ЗАГСом расторгнуто около 11 000 браков, но в то же время заключено 16 000 браков. То есть тенденции скоростного роста числа разводов в последние годы нет.

Хорошо, разводы в регионе не растут, но их число – это нормально? Все познается в сравнении. И если мы сравним число разводов и браков снова, то поймем, что люди все равно чаще связывают свои жизни семьей, чем разрушают их разводом. И браков у нас всегда на четыре – пять тысяч больше в год, чем разводов.

А что касается других регионов, то и здесь можем успокоиться. На сайте Росстата есть проект, он рисует наглядные иллюстрации по заданным условиям. Там карта России и каждый субъект ее окрашен определенным цветом в соответствии с уровнем «разводимости». И наш Кузбасс почти во все месяцы рассматриваемых лет горит голубым и нежно-фиолетовым. И это средние, нормальные показатели. У нас, уточним, это 4 с небольшим развода на тысячу человек в год. А «разбег» показателей по стране от 3,8 до 6,7, и позиция Кузбасса от минимальной цифры по разводам – третья из восьми.

А как же тот кричащий «Топ-5 антирейтинга по Сибири»? Ответ оказалось так же легко найти с помощью графиков Росстата. Мы на графике разводов примерно шестые из 10 сибирских субъектов.

А как же еще и мега-перемены последних лет? Ирина Концедалова, начальник отдела организационно-аналитической работы и статистики Управления ЗАГС Кузбасса, поясняет:

– Мы не можем сказать, что какие-то масштабные, даже потрясающие и меняющие нашу жизнь события (например, пандемия) напрямую влияют на данные статистики. Люди решаются создать семью несмотря на внешние обстоятельства.

И правда, показатели по количеству браков в 2020-2022-м (в годы пандемии ковида) обычны, похожи на показатели «доковидных» 2015-2019-х.

... Так что разобрались. Перестаем считать себя «анти-рекордом». Но вернемся к статистике. И на этот раз уйдем дальше в прошлое. Если брать период последних 25-30 лет, то можно увидеть, что, по сравнению с 2000-ми, количество браков сократилось примерно на семь тысяч. Однако, пояснили мне специалисты, все развитие волнообразно, есть спады и скачки. И «нулевые» для всей страны были годами резкого всплеска как браков, так и разводов. Поэтому ориентироваться на рекордные цифры начала века не стоит. А процентное соотношение браков к разводам тогда (62,5 процента, на 24 тысячи свадеб в год было 15 тысяч разводов) недалеко от нынешнего (68,7 процентов).

Так что какими бы не были статданные, и как бы сильно мы ни переживали, увидев очередную новость типа «Кузбассовцы постоянно разводятся», надо помнить, что институт брака сохраняется вопреки всем трудностям, новым веяниям, состояниям общества, экономическим и политическим обстановкам. Браков больше, чем разводов всегда. И это закон, и это сила Жизни.

Тем временем

Никто не сказал про остаток Рая

Фраза святого Августина, жившего в 354 - 430 годах, про брак, осталась в веках. Он сказал, что брак – остаток Рая на земле.

А что думают о браке сегодня кузбассовцы? Проведя мини-опрос среди десяти человек, я услышала. «Брак – это...» Трое, 25, 39 лет и 61 года, независимо друг от друга сказали: «Взаимопонимание и взаимоуважение». Ответ «Сильнейшая связь» дали два человека 19 и 49 лет. «Брак – это секрет», - ответила 24-летняя. «Движение навстречу», - ответ 20-летнего. «Здоровая необходимость, как воздух», - ответ в 44 года. «Постоянный выбор одного человека», - ответ 20-летней. «Он, я и дети», - ответ поколения 32-летних.