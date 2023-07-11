Любовь земная: с кузбасскими потомками Петра и Февронии в поколениях случаются чудеса

Потомки Петра и Февронии гордятся историей их рода. Фото - архив семьи.

... Несколько лет назад в Кемерове в День семьи красивая свадебная пара, выпустив голубей, долго смотрела в небо. Молодожены просили семейного счастья.

У кого? У святых Петра и Февронии, живших в XIII веке, канонизированных в XVI веке, ставших образцом семьи, любви и верности и покровителями семей. И ... у своих Петра и Февронии – прадедушки и прабабушки жениха, живших на 700 лет позднее. Чья любовь во многом повторила ту великую любовь.

... Мы все помним (после того, как Россия на стыке XX и XXI веков вспомнила снова историю святых Петра и Февронии, и на их любовь люди стали снова равняться), что Феврония была дочерью бортника (древолазца), добывавшего дикий мед.

Что знакомство их было предначертано. Ведь неизлечимо больному Петру был вещий сон, что исцелить его сможет лишь дочь бортника Феврония. И всё так и вышло... И после венчания с Февронией и княжения Петра, они, прожив вместе жизнь счастливо (но в том числе в испытаниях, даже в требовании врагов отречься друг от друга, предать семью, но не пойдя на это), завещали похоронить их вместе, в одном гробу. И как предвидели, умерли в один день и час. Легли в землю плечом к плечу. И души их, взявшись за руки, ушли в рай, вместе.

И в жизни впоследствии тезок их, Петра и Февронии Томилиных, тоже было судьбоносное древо. И «житие», пусть «семейное». Их внучка Джона по воспоминаниям и документам собрала главные вехи рода. И свой рассказ «Комсомолке» 65-летняя внучка начала с главного о Февронии:

- Она была сама любовь, наша баба Ховя...

Родилась в 1902-м, в Риге, родители ее назвали в честь святой Февронии. Мама умерла рано, отец – в революцию. Сестры, Феврония и младшая Катя, выжили, странствуя и нанимаясь в селах в работницы. Помог выжить и необыкновенный, у Февронии, голос, люди просили ее петь и платили за песни.

И сестры долго скитались. Пока в одном из белорусских сел они, работницы, не осели. Там Февронию посватали. Отказала парням обоим.

А встретила позже Петра, сразу поняла, он – вторая половинка. И Петр тоже сразу ее полюбил. И они поженились в селе, в Витебской области, и вскоре уж растили троих детей. И мечтали дожить до старости и умереть в один день. Нет, не подражая святым. А чтобы тоже – не тосковать друг без друга, не разлучаться. Но в 1941-м пришла война.

В петле войны

... Натоптанный снег был близок. Качался почти перед глазами. Клочок сухой травы, распоротый сапогом, дрожал, дрожал, оторвался с ветром от грязно-снежного месива, пролетел, прилип, пристыл снова.

Немцы ушли.

Лес молчал.

Пошел снег, пряча убийство и пряча ее, убитую.

Фашисты повесили ее, Февронию, партизанскую связную, на дереве за ноги, вниз головой.

Она не выдала. Она знала – это конец. Она мучилась: дети, что станет с ними. Им в их землянку на краю огорода у леса возвращаться нельзя. Немцы теперь следят. Младшей – 6, старшей – 15. Сыну Саше – 10, он тоже связной, не раз ходил в лес, в отряд к отцу. На задании отморозил ноги, она травами, молитвами вылечила, спасла.

А как немцы вычислили, что Феврония – связная?...

Когда фашисты заняли село, Петр ушел в партизаны. Немцы отбирали под себя хаты, выгнали и Февронию с детьми. Она вырыла землянку подальше. И там не только жила – стряпала для партизан, и в ее землянке проходили даже «дневки» - собирались представители отрядов, скоординироваться перед следующим общим заданием… Сказать, что Феврония рисковала, мало… И выбор ее – стать связной или нет - мог бы быть тяжел, но Феврония любила мужа, и выбором не мучилась. Даже тогда, когда пришел конец.

- Партизана, приезжавшего к ней за хлебом для отряда, немцы засекли, застрелили за селом. А лошадь его… пришла к землянке Февронии. Фашисты и поняли: здесь помощница партизан. И её взяли. Пытали, выбивая место отряда в лесу и тайную дорогу к партизанам. А потом повесили вверх ногами.

Осталась она в живых чудом. Немцы, а шел уже 1944-й, уже торопились. Уходя, подожгли дома. Отступали в боях.

Февронию, скорее всего, сняли с дерева ее дети.

А Петр погиб в те дни в одном из боев.

Петр был связным у партизан. Фото - архив семьи.

Его жена, Феврония, тоже была связной. Фото - архив семьи.

- Бабушка Феврония много лет молчала. Лишь когда мне было уже лет 27 и я спросила, почему она на одно ушко не слышит, ответила, что немцы ее повесили за связь с партизанами. А после смерти ее я нашла письма-свидетельства.

Феврония после войны же уехала с семьей старшей, вышедшей замуж дочки в Сибирь. Вырастила своих младших. Вынянчила первых внуков. Потом нянчила чужих. И сильно болела. А обратилась за пенсией, отказали. Тогда и рассказала, что была связной. Посоветовали найти очевидцев. Она написала в свой партизанский край. Пришли письма, что Феврония и Петр Томилины были связными, были не раз немцами схвачены и под пытками ничего никогда не сказали, и что Петр погиб. И тогда Февронии назначили пенсию... – рассказывает внучка. - ... И Феврония осталась верна Петру до самой смерти. О другом замужестве и слышать не хотела. Любила только его. А еще она очень любила малышей.

В 1960-х. Феврония, уже бабушка, с потомками, с внучкой Джоной на коленях. Фото - архив семьи.

- Меня она тоже нянчила, - говорит Джона. – Чужих много нянчила. Любовь к детям и нам передала…

В 1990-е, когда был всплеск беспризорничества по стране, Джона, музыкант, пришла работать в приют. И стала крестной мамой многим.

Нашла отца через 20 лет и брата через 45

Сын Петра и Февронии, тот 10-летний мальчик-связной, вырос, стал оперным певцом.

А пока еще учился в музучилище (уже семейный, с дочкой Джоной), встретил другую женщину. Во второй семье родился сын.

- А поехал учиться отец в консерваторию, и та семья тоже распалась… Он в те годы так и говорил: «Моя жена – Музыка…»

А дочь росла, тосковала по папе. Мама однажды отпустила ее на каникулах к нему, в театр, в другой регион, и «...это было незабываемо». А в последний раз увидела отца в 19, приехал, ждал у подъезда, не сказал, что уезжает в Калининград, навсегда. И редкие письма его вскоре прекратились после известия, что женился, работает бульдозеристом, жизнь и театр разошлись.

...С тех пор прошло 20 лет. Мысли об отце стали частыми. Дочь стала искать отца по России, но «данных нет». И она молилась, чтобы узнать, жив ли, и просила помощи ему перед иконой «Взыскание погибших». И он приснился дочке Джоны. И следом пришло его письмо, из Литвы.

И письмо было - к маме, к Февронии, ...умершей еще в 1985-м.

И так Джоне (ей письмо со старого адреса передали) стало ясно: потеря памяти, отец стар и болен. На конверте – к тому же адрес пансионата. Она написала. Отец ответил, что жена умерла, приемные дети отвезли в пансионат, все хорошо, но душа рвется к родным.

И Джона плакала от счастья, что нашла отца. И готовила папин, к себе, переезд. Но отец выехать не успел. Но он умер, собираясь в дорогу, счастливым.

Феврония с маленьким внуком Колей и с сыном Александром... Фото - архив семьи.

...А прошли еще годы. Память раннего детства удержала, что во втором браке у отца – сын, и хотя Джона ничего о нем не знала, но сердце подсказывало: отца нашла и брата Олега найдет. И стала снова особенно молиться той иконе, и та - замироточила.

А следом – уже чудо компьютерного XXI века. Она зашла к себе на страничку, в соцсети. В мелкой выборке, в предложениях о знакомстве, которые никогда не просматривала... взгляд ее выхватил вдруг «папины» карие глаза.

- Брат?! А ведь ни я в поисковике имя и фамилию брата еще не забивала, не писала. Ни он, как выяснится, не искал, не набирал. Нас соединило чудо и... искусственный интеллект (он сам нас друг с другом соединил). И вот я написала брату, что я – сестра, Жанна, так меня в детстве звали. Он сразу ответил. Обменялись телефонами. Набираю. Папин голос, только чуть другой!... А приехала я в его город, встретились, как схватил в охапку, обнял. Он так похож на отца и такой же открытый, порывистый. И мы с ним говорили и плакали. И мы и дальше дружим.

Об этом, она чувствует, о самом важном в жизни - о семейных крепких нитях, отец, поняв это перед смертью, и мечтал.

Крестный ход

А чудеса в поколениях продолжаются...

Несколько лет назад внучка «своих» Петра и Февронии пошла с крестным ходом с подворья святых Петра и Февронии в Кемерове. Молилась о семейном счастье старших детей и чтобы и младший встретил свою судьбу.

- И вскоре узнала: сын встретил, женится. И, услышав фамилию девушки с корнем «свят», поняла: молитва услышана, - говорит Джона.

И скоро у нее, у внучки Петра и Февронии, родится десятый потомок. Ждут девочку. Имя при крещении ей будет Феврония...