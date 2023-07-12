Кузбасским журналистам и блогерам показали строящиеся и действующие спортивные и культурные комплексы региона

Кузбасские журналисты и блогеры увидели как растет Кузбасс

Во вторник, 11 июля, власти Кузбасса организовали специальный пресс - тур для журналистов, блогеров, юных корреспондентов, бойцов студотрядов и активистов Движения Первых на спортивные и культурные объекты региона

В начале пути заехали на строящийся в поселке Металлплощадка Кемеровского муниципального округа ледовый дворец. Его возведение близится к завершению, менее через два месяца спорткомплекс, построенный всего за год, откроет свои двери для местных жителей.

- В спорткомплекс инвестировано свыше 800 миллионов рублей. В двухэтажном здании есть ледовая площадка с трибунами на 230 человек, раздевалки, тренажерный зал, зал для занятий общей физподготовкой, пункт проката. Благодаря открытию нового комплекса появятся рабочие места, в том числе для тренерского состава, - рассказали представители Правительства Кузбасса.

Новый спорткомплекс скоро откроет свои двери для жителей Кемеровского района.

Белово встретил участников пресс-тура многофункциональным физкультурно-оздоровительным комплексом «Металлург». Он работает в городе уже три года, и с возрастом, как отмечают местные жители, обретает еще большую бодрость и силу.

Спорткомплекс - сооружение уникальное, лишь только потому, что способно принять сразу до 50 видов спорта.

Основное четырехэтажное здание комплекса вмещает 25-метровый бассейн на 6 дорожек с трибунами для зрителей на 150 мест, 5 спортзалов, гостиницу для спортсменов на 103 места, большой конференц-зал на 135 мест. В двух вспомогательных корпусах, соединенных с основным зданием теплым переходом, есть универсальные игровые залы для проведения соревнований по баскетболу, волейболу, мини-футболу и единоборствам. В одном из спортивных залов размещены трибуны для зрителей на 500 мест.

Плюс кол всему, на территории комплекса оборудован стадион с прорезиненными беговыми дорожками, площадками для уличных тренажеров, воркаута, мини-футбола, баскетбола, волейбола, тенниса, экстремальных видов спорта, велосипедной дорожкой, местом для прыжков в длину, футбольным полем с искусственным покрытием, а также футбольным полем с газонным покрытием и трибунами для зрителей на 1000 мест.

- На базе «Металлурга» уже успешно прошли чемпионат России по регби на колясках, первенство России по футболу и волейболу, Международный форум «Россия - спортивная держава», - отметили в пресс службе АПК.

Белово, как, оказалось, прирастает не только спортивной, но и культурной инфраструктурой. Например, новым этнокультурным центром «Заречье». Открытей в январе текущего года объект стал настоящей Меккой для живущих здесь, в одноименном селе, телеутов. Коренной малочисленный народ ждал открытия культурного центра долгих десять лет.

В «Заречном» размещены универсальный зрительный зал на 50 мест, артистическая, библиотека, работают студия национальных ремесел и студия изучения телеутского языка. Также на территории центра расположена этническая площадка «Смородиновый край» с объектами реконструкции быта и культуры коренного народа. Комплекс стал местом проведения этнокультурных событий городского и регионального масштаба.