Афиша на выходные: всем Кузбассом - на нашу кадриль!

Кадриль - это и связь поколений, и красиво, и весело. Фото - ДК Распадский.
Ожидается, на презентацию танца соберется больше 1000 человек!
Мы, сегодня, знаем кадриль, в основном, по любимому кино «Любовь и голуби». Там фигуры танца и события в жизни героев переплетены и связаны воедино. И это не только замысел режиссера. Так в кадрили было всегда: парень встречает, ошибается, возвращается, начинает фигуру, то есть жизнь заново, да сюжетов мужских и женских разных в кадрили много! Ведь кадриль появилась в России в XVIII веке и много повидала и впитала в себя за века.
А в Кузбассе тоже исторически была своя кадриль.
И ее, недавно реконструированную, возрожденную, решено станцевать во время Всекузбасского фестиваля фольклора и традиций, который пройдет в пятницу и в субботу в Трудармейском. Для этого откроются танцевальные мастер-классы. И в пятницу, 14 июля, в 18.00, тысяча человек станцуют кузбасскую кадриль!
На фестивале будет и большая официальная часть (приезд высоких гостей, съезд клубных работников региона). И большая концертная. А это ансамбли, фольклорный марафон, ярмарки, силовой экстрим и даже выставка костюмов «Подлинная одежда крестьянок дореволюционной России» из коллекции Некрасова из Москвы.
Главным концертным событием фестиваля станет «Этно-рок-концерт» с участием звезды Ольги Кормухиной.
Всекузбасский фестиваль фольклора и традиций
стадион пос. Трудармейский Прокопьевский район, т. : 8(3846) 64-41-44
14-15 июля
Вход бесплатный