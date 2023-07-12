Афиша на выходные: всем Кузбассом - на нашу кадриль!

Кадриль - это и связь поколений, и красиво, и весело. Фото - ДК Распадский.

Ожидается, на презентацию танца соберется больше 1000 человек!

Мы, сегодня, знаем кадриль, в основном, по любимому кино «Любовь и голуби». Там фигуры танца и события в жизни героев переплетены и связаны воедино. И это не только замысел режиссера. Так в кадрили было всегда: парень встречает, ошибается, возвращается, начинает фигуру, то есть жизнь заново, да сюжетов мужских и женских разных в кадрили много! Ведь кадриль появилась в России в XVIII веке и много повидала и впитала в себя за века.

А в Кузбассе тоже исторически была своя кадриль.

И ее, недавно реконструированную, возрожденную, решено станцевать во время Всекузбасского фестиваля фольклора и традиций, который пройдет в пятницу и в субботу в Трудармейском. Для этого откроются танцевальные мастер-классы. И в пятницу, 14 июля, в 18.00, тысяча человек станцуют кузбасскую кадриль!

На фестивале будет и большая официальная часть (приезд высоких гостей, съезд клубных работников региона). И большая концертная. А это ансамбли, фольклорный марафон, ярмарки, силовой экстрим и даже выставка костюмов «Подлинная одежда крестьянок дореволюционной России» из коллекции Некрасова из Москвы.

Главным концертным событием фестиваля станет «Этно-рок-концерт» с участием звезды Ольги Кормухиной.

Всекузбасский фестиваль фольклора и традиций

стадион пос. Трудармейский Прокопьевский район, т. : 8(3846) 64-41-44

14-15 июля

Вход бесплатный