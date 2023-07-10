В Кузбассе дом сгорел после удара молнии

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В Топках удар молнии спровоцировал сильный пожар. Огонь уничтожил частный дом, хозяйственные постройки и гараж.

ЧП произошло на улице Новой вечером в субботу, 8 июля. В тот день на улице бушевала непогода: гремел гром, сверкала молния. Один из ударов молнии попал в жилой дом, после чего тот моментально загорелся.

Сигнал на пульт дежурного диспетчера МЧС поступил в 20:37. Полностью справиться с огнем спасателям удалось почти через час - в 21:22. Это связано с тем, что о пожаре сообщили слишком поздно, когда огонь уже вовсю бушевал. Когда на место ЧП прибыли первые пожарные, дом и хозпостройки горели открытым пламенем, обрушились крыша и потолочное перекрытие.

В тушения огня принимали участие добровольцы – они, в том числе, поливали водой соседние дома, чтобы пламя не перекинулось на них. От МЧС Кузбасса на месте работали 13 человек и пять единиц техники.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства, во время пожара никто не пострадал. До приезда спасателей один человек самостоятельно эвакуировался из горящего дома.

В результате возгорания был уничтожен сам дом, а также гараж и хозяйственные постройки. Общая площадь пожара оставила 172 кв.м.

В ведомстве подтвердили причину возгорания. По предварительным данным, дом загорелся из-за грозовых разрядов.