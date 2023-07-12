Нацпроект помог кузбасскому производителю компонентов промышленной взрывчатки ускорить их выпуск на четверть

Фото: Пресс-служба РЦК.

Компания «ВЗРЫВ-РЕСУРС» из Прокопьевска, специализирующая на производстве компонентов взрывчатых веществ, благодаря нацпроекту «Производительность труда» и внедрению бережливых технологий в процесс изготовления эмульсии промышленного взрывчатого вещества всего за полгода смогла увеличить выработку на 47% и более чем на четверть ускорить выпуск этой востребованной у угольщиков продукции.

- Задача нацпроекта - не только помочь компаниям улучшить производственные показатели, снизить себестоимость, увеличить выпуск и повысить конкурентоспособность продукции. Нацпроект учит наших производственников работать по-новому, находить скрытые резервы, формировать новую производственную культуру, чтобы наши предприятия при минимуме вложений могли работать с максимальной эффективностью и отдачей» - отметил руководитель Регионального центра компетенций (РЦК) Дмитрий Перекрестов.

Перенастроить производственные процессы коллективу компании помогли эксперты. Экспертная поддержка оказывается компаниям-участникам нацпроекта «Производительность труда» бесплатно.

Всего за полгода благодаря стандартизации пилотного участка производства меньше времени стало уходить на поиск инструментов, оптимизировано перемещение автотранспорта по территории предприятия, сократилось время на подготовку к выходу на линию спецтранспорта для перевозки компонентов взрывчатых веществ. На предприятии продолжают работать над улучшением производственных результатов - до 2026 года планируется запустить еще шесть проектов бережливому производству на других участках.

Фото: Пресс-служба РЦК

СПРАВКА «КП»

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Он призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% и направлен на формирование современной производственной культуры. В Кузбассе адресную поддержку в рамках нацпроекта получают уже 72 компании из несырьевых отраслей экономики.