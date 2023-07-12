Возвращение Вия: существо из повести Гоголя случайно попало в квартире в кадр и что по этому поводу думают томские и кузбасские ученые

Казахстан. Камера случайно сняла летящее по воздуху нечто (на фоне тюли, типа коричневатой полусферы). Фото - архив Фефелова.

... Фотодокумент был фантастичен запредельно.

Висящее в воздухе комнаты или летящее медленно коричневатое нечто напоминало полусферу с поджатыми, белесого цвета «щупальцами».

Или «голову», «мозг» (вид сбоку).

«Что-то еще ...напоминает...» - мелькнула мысль-воспоминание из «очень книжного» детства. Но ее задвинуло непреодолимое отвращение.

- Неужто эта гадость и правда по тому дому летала?

- Правда... - буднично ответил мне Фефелов, исследователь аномальных явлений из Томска. Он 37 лет собирает факты, держит удар цивилизации скептиков и научно утверждает, что науке известно не все.

Экспертиза

Фото прислали ему очевидцы с севера Казахстана, из квартиры, где на тот момент уж полтора года чудил «шумный дух» (по-народному – черт и так далее, имен ему тьма). Официально же имя принято – полтергейст.

Виктор Фефелов, химик, журналист, начинал изучать аномальные явления с группой ученых ТПИ (физиков, математиков, химиков, геологов и других) в 1980-х, они, став позже СибНИЦ АЯ, ездили в экспедиции и имели господдержку. В 1990-е с потерей интереса государства к теме продолжили исследования, потом с закрытием НИЦ появился научно-общественный центр «Биолон», Фефелов – директор, и исследования им полтергейстов дальше – это к основной работе по экологии дополнение.

Эта группа ученых из ТПИ (1985 год, Виктор Фефелов во втором ряду второй слева) была первой в стране, кто начал исследовать полтергейст. Фото - архив Фефелова

- Но фото - не подделка?

- Нет. Чисто. Все на месте: характеристики, освещение, тени... Признаков подделки не обнаружено. Я же еще и специалист по оптике, шесть лет в институте оптики атмосферы, в Академии наук, отработал.

- А вдруг это капля, соринка, трещинка? (Предположения «может быть, капля», «возможно, грязь на объективе, пленке, цифровой матрице и т.д.», мне позже выдвинут и физик КузГТУ, и преподаватель кафедры фотовидео КемГИКа, посмотрев кадр и пожалев, что он единственный. – Авт.)

- Нет. Я знаю все дефекты, которые могут появляться при съемке и как они выглядят. И кадр - не один. В тот день девочка-подросток приехала к бабушке в гости в деревню, сфотографировала, походив по дому, для мамы, как сделан ремонт. В этой комнате девочка тоже сделала кадр и тут же маме в город фото отправила. В кадре дефектов нет и на других нет. Но полтергейст попал только в этот кадр, случайно.

(И Николай Новгородов, в годы СибНИЦ АЯ руководитель группы быстрого реагирования, старший научный сотрудник, позже – преподаватель Томского педуниверситета, автор недавно вышедшей монографии «Исследования полтергейстов в Сибири», ответил мне позже на вопрос «В этом казахстанском кадре, из архива Фефелова, – полтергейст?» - «Думаю, да». – Авт.)

Казахстан. Камера случайно сняла летящее по воздуху нечто (на фоне тюли, типа коричневатой полусферы). Фото - архив Фефелова.

- А что такое полтергейст? – спросила я Фефелова о главном. – Существо органическое или...

- Не органическое явно. Другая форма жизни. Явление с признаками разума, возможно, из другого измерения. Возможно, «машина», оператор, изучает, тестируя людей, с созданием суперстресса, чтобы проанализировать скрытые характеристики человека, соцгрупп. И «отрабатывает» стандартную программу, - говорит о своих за годы выводах Фефелов. - И над таким оператором стоит другая, сверхсложная «машина», мы назвали ее полтернет, и, возможно, над ним тоже есть кто-то... И похож работающий с людьми оператор (приблизил на компьютере кадр с Казахстана. – Авт.) иногда и на такое...

5 суток в «нехорошей квартире»

А начиналась эта казахстанская история в 2020-м.

Девочка-старшеклассница, в пандемию привыкая учиться «на удалёнке», приехала к бабушке с дедушкой в село.

- И там начались полтергейстные проявления, классически – с необъяснимых стуков среди ночи, по кровати, по трубе отопления, потом вещи начали летать, потом полтергейст начал записки писать... Вода из воздуха лилась. Тряпка сама загоралась... - рассказывает Фефелов. - ... А стучит он сильно, чуть ли барабанные перепонки не лопаются. Мне, приехавшему по просьбе этой семьи зимой 2021-го, тоже все ночи полтергейст спать не давал, стучал примерно с полуночи до двух – трех часов.

И самого его Фефелов видел – точнее, «руку-манипулятор».

Зима 2021 года. Виктор Фефелов по дороге в ту квартиру, откуда ему была прислана съемка с летящей сверхъестественной полусферой. Фото - архив Фефелова.

- В той же комнате, где сделано фото полтергейста, мы договорились и я оставил на ночь видеокамеру. Она снимала, но ничего. Закончилась батарейка, и вот тут началось. Стуки по трубам. А это село, свой дом, один этаж. В углу - двухспальная кровать бабушки с внучкой. Они не спали. У обеих руки на одеяле. Внучка читала в телефоне, в руках бабушки – фонарь. Под одеялом появилась как бы «рука-манипулятор» длиной с полметра. Бабушка стала бить по манипулятору полтергейста фонариком. Я это видел. Кстати, полтергейст, еще до того, хозяевам так же, из-под одеяла, имя свое написал – Крапива.

- А где была сама «голова» полтергейста, под кроватью?

- Может быть и так... Я пробыл там, проводя исследования, недолго. Хозяева, настроенные оккультно, ждали волшебных пасов и в науку не верили. За полтора года жизни с полтергейстом они были измучены, полтергейст, из-под одеяла, так же «рукой», каждую ночь хватал внучку за горло на глазах у бабушки... И я и это видел.

Фефелов, объяснив, как вести себя с полтергейстом («чем меньше бояться, тем быстрее он отработает программу и уйдет»), уехал... На счету Фефелова, он говорит, и его коллег порядка 30 исследованных полтергейстов, ушедших.

- И в моем архиве за годы – десятки кадров полтергейстов присланных. И дюжина документальных кадров – моих, - говорит Фефелов. – Никаких страшных монстров. В основном они – в виде искр. Но бывает и в виде «головы» («мозга», «медузы»).

Первая «голова» попала на видео в 1999-м, под Томском, когда Фефелов исследовал полтергейст Фотыма ( и о нем в его архиве около 10 тысяч эпизодов). И чего тот полтергейст только ни вытворял! Дверь с петель снять, швырнуть, - легко. Ставить невидимым толчком диван на попа при хозяевах и потом опустить... Но самым страшным было обещание-надпись от полтергейста - «ТОПОРОМ БУДУ ВАС ЬТИТСЕРК» (крестить), на Крещенье... И камера приглашенного Фефелова и сняла в тот год увлекшегося в пустом коридоре проказами полтергейста. Вот тайминг одной из видеозаписей и пояснения Фефелова. «1:05. Домашняя собака (боксер) встала лапами на лежащую дверь, которая внезапно «самопроизвольно» поднялась вертикально и прислонилась к стене коридора. 1:16. Дверь выдвинулась на несколько десятков см в сторону входной двери и закрыла обзор на половину лежащего на полке топора... 4:17. Из-за угла над стоящей вертикально дверью появился не идентифицированный предмет странной формы («голова»). Правая часть, обращенная к светильнику, была угольно черной, средняя зона ярко светилась белым светом, левая часть была серого цвета.

4:20. Топор, конец которого был виден справа от обреза двери, в течение кадра видеосъемки сдвинулся влево на 16 см. Затем с некоторой задержкой лезвие топора показалось над дверью. Еще через несколько кадров над дверью показался предмет, похожий на механический манипулятор или конечность насекомого большого размера. «Манипулятор» как бы утянул топор влево и он скрылся из поля зрения. Эти события произошли за 16 секунд. После падения топора на пол из-за угла прихожей он был поднят автором и поставлен вертикально на полку. Теперь топор снова - в поле обозрения видеокамеры. 4:23. Слева из-за угла на высоте около 170 см показался топор, затем он упал на пол...» Дальше в журнале – у Фефелова расчеты, как не человечески полтергейст двигал топор.

... А второй раз «голова» полтергейста показалась на одной из видеозаписей 2006-го от очевидца полтергейста из кузбасского города Тайга.

В третий - на этом фото из Казахстана – свидетельство, Фефелов говорит, самое четкое…

В четвертый – он узнал то же коричневатое нечто (полусферу) - на присланной позже видеозаписи с Приуралья. Там очевидцы рассказывали: ночью началась аномальщина –стали летать продукты, вещи и по странной очень траектории. Фефелов, изучив запись, заявил, о гоняемой полтергейстом кружке, в середине получившей невиданное ускорение: «Ни человек-фальсификатор, никто... не может произвести подобный аномальный эффект. Это под силу только ...оператору полтергейста». И Фефелов выложил произведенные им расчеты по летавшей по помещению кружке. И полтергейста на записи нашел – «к кружке примыкает коричневатое облако, которое передвигается вслед за ней».

- Один в один – с кадром из Казахстана. Это одна и та же система.

Так видел Гоголь или нет нечистую силу?

... Прошло время. Фефелов уж занят другим явлением полтергейста, в Питере. Там, говорит, так же «рука-манипулятор» полтергейста из-под одеяла пишет послания».

Из казахстанской квартиры больше сигналов не было, возможно, полтергейст, свое отработав, ушел…

И наш земной мир продолжает жить по законам физики правильно, меняя зиму на лето, северный ветер – на ромашковую тишь, обычную ночь на обычный день, без летающих самостоятельно «голов» («пузырей с щупальцами»), в кои верится и не верится, и снова да, и снова нет, и снова...

И я вспомнила, от кого же про "пузырь" тоже, и давным-давно знаю. И ты, читатель, тоже.

От Гоголя. Повесть «Вий». Где набившаяся ночью в храм нечистая сила, включив Хоме программу на стрессоустойчивость, уж сужает и сужает круги. И за миг до явления главного из той нечистой силы - Вия - что же Хома видит перед глазами?

«... Держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря, с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал...»

- Вот он, - вскричала я, уже специально открыв повесть и признав в строчке Гоголя... наш «пузырь» с казахстанского фото.

- Думаю, Гоголь с этими явлениями когда-то сталкивался, потому так впечатляюще и написал, - ответил мне Фефелов.

... Так была ли повесть «Вий» придумана от и до? Ее Гоголь начинал в 1833-м, издал в 1835-м. От нее вот уж почти два века любой, прочитав, испытывает дикий ужас.

И, конечно, так писать - великий талант великого писателя. Но вдруг – не только талант? К тому же мистики в творчестве Гоголя немало.

- Так мог Николай Васильевич Гоголь видеть мир сверхъестественного? – спросила я Людмилу Ходанен, доктора филологических наук, профессора КемГИК.

- Гоголь и его фантастика... Исследователи искали (в его творчестве. – Авт.) фольклорные традиции, немецкий, более всего – гофмановский мир, потом, уже в начале XX века, заговорили о сатанинских образах, потом появились попытки найти идеи манихейства... – поясняет профессор. - ... Но необычность поведения Гоголя, его любовь к розыгрышам и странность отмечают многие в мемуарах. Но духовная жизнь позднего Гоголя потрясает покаянностью, аскетикой, страхами... «Выбранные места...», «Размышления о Божественной литургии», поездка в Пустынь, Иерусалим, общение с Бухаревым, известным священником, - всё это говорит о том, что он заглянул в тот мир, который смертному не виден, и он остановился.