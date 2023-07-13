Своего молока в Кузбассе в этом году станет больше

Своего молока в Кузбассе станет больше.

В этом году за счет ввода в эксплуатацию второго цеха роботизированной доильной системы на 520 голов в крупнейшем в регионе животноводческом комплексе «Ваганово», в Кузбассе увеличится производство собственного молока.

Как рассказали «Комсомолке» на животноводческом предприятии, цех будет укомплектован за счет высокопродуктивных нетелей собственного производства и приобретения 400 голов племенных нетелей.

- Животноводческий комплекс «Ваганово» - один из крупнейших в регионе, на его долю сегодня приходится 15% всего объема производства молока в Кемеровской области. С открытием нового роботизированного цеха эта цифра возрастет минимум до 20%.

Предприятие переходит на новую технологию - роботодоение коров. В 2020 году введен в эксплуатацию первый цех роботизированной доильной системы на 280 коров с 4 роботами. Среднесуточный надой коров сегодня в нем составляет 33,5 килограммов. Новая технология доения позволила уже увеличить продуктивность животных на 13,5%, - сообщили «Комсомолке» руководители животноводческого предприятия

Еще один драйвер роста производства молочной продукции в регионе - «Деревенский молочный завод». Его запустили в 2002 году, и всего за несколько лет завод превратился в крупнейшее сельхозпредприятие региона.

- Линейка молочной продукции высокого качества очень широкая: молоко, кефир, ряженка, сметана, творог, масло, йогурты самых разных видов. Завод удовлетворяет потребности не только Кузбасса, но и жителей соседних сибирских регионов - Томскую и Новосибирскую области, - рассказали «Комсомолке» в Минсельхозе региона.

Своего молока в Кузбассе станет больше.

Рост собственной молочной продукции в Кузбассе напрямую связан и с развитием в регионе частных крестьянских хозяйств. Продукция фермеров пользуется в торговых точках особенным спросом благодаря своему безупречному качеству.

Фермерское хозяйство Лобановых знают и любят практически в каждом городе. Кузбасса. При усадьбе функционирует большая конеферма, работает сыроварня.

- Ежемесячно мы перерабатываем около 3 тысяч литров козьего и 25 тысяч литров коровьего молока, делаем до 3 тонн мягких, полутвердых и твердых сыров, - пояснила руководитель частной усадьбы Галина Лобанова.

Стремительному развитию фермерского хозяйства помог грант в 15 миллионов рублей, который крестьяне получили еще пять лет назад по региональной программе «Развитие семейных животноводческих ферм».

- На эти средства мы купили универсальную доильную станцию, установку охлаждения молока, два трактора МТЗ. А для полного цикла производства закуплены козы Зааненской породы и коровы Айрширской породы, - уточнила Галина Лобанова.

По мнению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева развитие сельского хозяйства во многом обеспечивает продовольственную безопасность региона.

У нас есть много успешных сельскохозяйственных предприятий, которые модернизируют производство, используют современные технологические решения, выпускают продукцию высокого качества. Важно, чтобы об этом знали и жители региона, особенно - молодежь, - отметил Сергей Цивилев.