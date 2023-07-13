Почти четыре тысячи без вести пропавших граждан нашли в Кузбассе с начала года

Кузбасские полицейские нашли пошли четыре тысяч без вести пропавших людей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кузбасские полицейские с начала года разыскали 3916 без вести пропавших граждан. Поиски еще 47 человек продолжаются

Почти все поисковые мероприятия проходят с участием волонтеров и общественных организаций.

- Добровольцы очень серьезно помогают сотрудникам полиции. Они распространяют ориентировки в соцсетях, расклеивают информацию о пропавших на городских и районных информационных стендах и непосредственно участвуют в поисках особенно в лесных массивах региона. Спасибо им за это огромное, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Искать людей полицейским помогают добровольцы.

В региональном силовом ведомстве отметили, что успех поиска пропавших напрямую зависят от качества организации первоначальных оперативно-розыскных и поисковых мероприятий. Поэтому полицейским крайне важно получить как можно больше информации о пропавшем человеке, его внешности, круге общения, привычках и наклонностях, а также обстоятельствах исчезновения. - И чем раньше в полицию поступит сообщение о пропавшем человеке, тем больше шансов найти его живым. Особенно это касается розыска детей. Полиция проверяет места возможного нахождения ребенка, его маршруты, ближайшее окружение: друзья, родственники, контакты в социальных сетях. Если родители не могут предоставить такие данные, поиски затрудняются, - добавили в кузбасском главке МВД России.

Кузбасские полицейские напоминают читателям «Комсомолки», что органы внутренних дел в рамках оказания бесплатных государственных услуг населению проводят добровольную дактилоскопическую регистрацию граждан.

Дактилоскопирование, по мнению полицейских, самый надежный и безошибочной метод установления личности человека. Отпечатки пальцев просто спасают пропавшего, когда он не может самостоятельно сообщить о себе никаких данных: например, в случае потери памяти или сознания. Установление его личности человека прошедшего данную процедуру занимает всего несколько минут.

Для получения Госуслуги по проведению добровольной дактилоскопической регистрации необходимо обратиться в органы внутренних дел по месту жительства. Тем, кто по состоянию здоровья не моет прибыть самостоятельно, услугу могут оказать на дому.