Кузбасская шахта «Листвяжная» возобновила добычу угля

На "Листвяжной" возобновили добычу угля.

Кузбасская шахта «Листвяжная» после аварии в ноябре 2021 года, когда погиб 51 человек, возобновила добычу угля. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе угольного предприятия. Руководитель шахты Виктор Ануфриев отметил, что возобновление добычи угля – важный шаг для предприятия.

- Мы приступили к добыче угля. Введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I. Специалисты АО НЦ «ВостНИИ» проанализировали проветривание и противопожарную защиту шахты, провели ряд профилактических мероприятий. Также в рамках обследования получена положительная оценка пылевзрывобезопасности шахты, работы многофункциональной системы безопасности предприятия, крепления горных выработок, состояния дегазационной сети шахты и дегазационных установок, а также обеспеченности запасными выходами горных выработок шахты, их пригодности для передвижения людей. Шахта соответствует всем требования промышленной безопасности, - сказал Виктор Ануфриев.

На угольном предприятии пояснили, что новый очистной забой шахты снабжен необходимым количеством воздуха, а блок лавы оборудован современными датчиками аэрогазового контроля.

Напомним, 25 ноября 2021 года в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная» погиб 51 человек. На момент взрыва под землей находились 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.

Осенью 2022 года комиссия Ростехнадзора завершила техническое расследование причин аварии на «Листвяжной». В их числе эксперты ведомства назвали загазирование лавы из-за отсутствия необходимого количества воздуха, работу электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.

Впрочем, нарушения безопасности после трагедии подтвердили и сами шахтеры. В частности, по словам горняков, им выдавали газоанализаторы с заклеенными скотчем датчиками. Позже Генпрокурор России Игорь Краснов подтвердил, что на предприятии действительно скрывались показания приборов контроля. Следственный комитет также выяснил, что на шахте не проводились проверки, а ее руководство систематически принимало меры «по сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном».

В итоге были возбуждены уголовные дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК) и нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК). Были задержаны представители холдинга «Сибирский деловой союз», самой шахты «Листвяжная», системные администраторы критической информационной инфраструктуры и сотрудники Ростехнадзора.

До аварии в ноябре 2021 года в шахте уже происходили два крупных происшествия. 24 января 1981 года произошел взрыв метана в аккумулирующем штреке, погибли 5 человек. 28 октября 2004 года в результате взрыва метановоздушной смеси погибли 13 шахтеров. После происшествия в 2004 году к условным срокам были приговорены девять инженерно-технических работников шахты.