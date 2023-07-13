В Кузбассе рыбак спас двух тонущих девочек

Фото: соцсети

Для двух кузбасских школьниц отдых у воды закончился бы трагедией, если бы на помощь им не пришел 62-летний рыбак, оказавшийся случайно рядом.

Все случилось в жаркий июньский день у пруда «Восьмерка» в Прокопьевске. Местный житель Альберт Хохлов вместе с женой отправился на рыбалку. Мужчина закидывал удочку, а супруга сидела на берегу и отдыхала. После обеда у водоема появились три девочки лет 10-12 и начали раздеваться, чтобы купаться.

- Там купаться запрещено, место необорудованное. Я у них спросил: «Девчонки, а вы что одни здесь?». Они ответили, что им разрешили родители и они всегда ходят сюда купаться. Я их предупредил еще, что здесь глубина два метра, а потом обрыв, на что мне одна из девочек сказала, что она пять лет ходила на плавание и хорошо плавает, - вспоминает мужчина.

Две девочки начали плюхаться в воде, а Альберт Хохлов отвлекся, забросил удочку и стал ждать, когда начнет клевать… И вдруг его супруга закричала, что девочки тонут. Мужчина оглянулся и увидел, что одна из них – как стало известно потом, она не умела плавать совсем – начала уходить под воду и от испуга схватилась за подругу-пловчиху, потянув ее за собой ко дну. Девочки резко уходили по воду и захлебывались. Мужчина, не размышляя ни секунды, бросил удочку и кинулся на помощь.

- Я нырнул, потянул одну за предплечье, понял, что они вдвоем тянутся. Ну, думаю, «Слава богу!». Когда мы с женой их вытащили на берег, не могли разжать их руки - так крепко они схватились друг за друга, - рассказал рыбак.

Та девочка, которая не умела плавать, почти не пострадала: на суше она сразу пришла в себя. Вторая же нахлебалась воды, поэтому Альберту Хохлову пришлось сделать ей искусственное дыхание – вот где пригодились опыт и навыки работы в экстремальных условиях, полученные за 30 лет подземного стажа. Мужчина не растерялся, согнул ногу в колене и положил пятиклассницу на нее грудной клеткой вниз. Вода вышла, девочка откашлялась и пришла в себя. Однако от испуга у школьницы началась истерика: она плакала, говорила, что не может дышать, что у нее болит сердце. Как супруги ни успокаивали пловчиху, ей становилось только хуже. Тогда они вызвали скорую. Прибывшие медики также не смогли привести в чувство ребенка и забрали его с собой в больницу.

В этот день, конечно, больше порыбачить Альберту Хохлову не удалось. Сначала проводили скорую, потом приехала полиция... Когда уже вечером пришел домой, ему позвонила мама пострадавшей школьницы, благодарила за спасение дочери и сообщила, что с девочкой все в порядке, ее уже отпустили из больницы.

На фото Альберт Хохлов. Фото: соцсети.

За героический поступок 62-летнего рыбака наградил мэр Прокопьевска Максим Шкарабейников и начальник ОМВД России по городу Алексей Шабалин. Альберту Хохлову вручили благодарственные письма и ценные подарки.

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