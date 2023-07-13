ВТБ запускает в Кузбассе новую модель работы с массовой розницей

Фото: Пресс-служба ВТБ.

ВТБ для жителей Кузбасса запускает специальные условия обслуживания по дебетовым картам. Для новых клиентов банк повышает до 10% размер кешбэка при регулярных поступлениях зарплаты, пенсии, детских пособий и переводов с карт других банков на счет ВТБ. До конца года воспользоваться условиями программы смогут около 18 тысяч жителей региона.

- Фокус на обслуживании клиентов массового сегмента становится для нас одним из приоритетных направлений. В этом году мы усиливаем нашу продуктовую линейку новыми продуктами – рассрочками по картам, кредитами на малые суммы и до зарплаты, целевыми программами для семей и пенсионеров. Наша основная цель – сделать доступными банковские продукты для всех категорий клиентов, особенно для тех, у кого невысокие или средние доходы. Поэтому сегодня мы запускаем новые условия обслуживания с увеличенным до 10% кешбэком при регулярных поступлениях зарплат, пенсий, детских пособий и переводов с карт других банков на счет ВТБ. Мы рассчитываем, что за время действия предложения им воспользуются около 18 тысяч клиентов банка, при этом более половины из которых будут получателями заработной платы, – комментирует вице-президент, управляющий ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина.

Новые условия доступны жителям Кузбасса, которые до конца сентября оформят дебетовую карту ВТБ или не получали регулярных зачислений по действующим картам банка за последний год. Для заработной платы и пополнения с карт других банков установлен минимальный лимит зачислений – 15 тысяч рублей ежемесячно. При этом первая выплата должна пройти не позднее 30 сентября.

Сумма вознаграждения начисляется клиенту единоразово на четвертый месяц поступления денег при условии непрерывных зачислений на протяжении трех предыдущих месяцев. Объем выплаты рассчитывается по среднему значению поступлений, но не превысит 4 тысячи рублей. Всего до конца года банк планирует направить на бонусы свыше 100 млн рублей.

Кроме измененных условий обслуживания, новая модель работы с клиентами также предполагает активное развитие дополнительных форматов банковских отделений. В небольших городах ВТБ планирует запустить специальные офисы, в которых будут консультировать по самым востребованным продуктам и услугам. Изменения коснутся и времени работы точек продаж – часть из них перейдет на более поздний режим работы.