Жара до +37 градусов, дожди и грозы: синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на выходные

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В середине недели на Кузбасс обрушились ливни с грозами и градом. В ночь на 13 июля сильные дожди прошли по югу области, в том числе в Новокузнецке. Количество выпавших осадков за сутки составило декадную норму. При этом погода была жаркой – как раз за счет разогрева атмосферы и повышенной влажности сформировались грозовые облака. К обеду следующего дня грозовая облачность постепенно охватила всю территорию Кузбасса.

В ближайшие дни в Кузбассе сохранится неустойчивая погода с высокими температурами, кратковременными дождями, грозами и сильным ветром.

Так, в пятницу, 14 июля, ночные температуры составят +15…+20 градусов, местами +8…+13 градусов, дневные +32…+37 градусов. Кузбасс окажется во власти циклона, с которым будут связаны дожди, но в основном они пройдут по северу области. По утрам возможны туманы – это последствия насыщения воздуха влагой. Ветер будет южный ночью 2-7 метров в секунду, днем 7-12 метров. При дождях с грозами прогнозируется шквалистое усиление ветра.

В субботу, 15 июля, ночью будет температура +15...+20 градусов, днем +29...+34 градусов. Дожди и грозы ожидаются по всей территории области. В вечернее время характер погоды начнет меняться. При прохождении холодного атмосферного фронта станет усиливаться ветер – порывы будут достигать 21 метра в секунду.

В воскресенье, 16 июля, столбики термометров опустятся до +13...+18 градусов, днем основной фон будет +17...+22 градуса, местами до +27 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду. Будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди, местами по северу сильные дожди, грозы, град.