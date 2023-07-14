66 котельных реконструированы и построены в Кузбассе за пять лет

В Кузбассе готовятся к предстоящему отопительному сезону.

В Кузбассе за последние пять лет реконструированы и построены 66 котельных. В этом году модернизируют еще восемь котельных. Их обновление завершат к началу сентября.

- В Анжеро-Судженске на котельной № 7 меняют старый котел на более современный и мощный. В Прокопьевске модернизируют котельную № 6. Здесь специалисты обновляют трубную очистку котла, а также конвективный и поворотный блоки. В котельной юргинского округа капитально ремонтируют механизмы углеподачи, бункер дробилки, меняют насосное оборудование. В Топкинском округе в котельной № 6 демонтируют два угольных котла, взамен будет установлен один газовый. Работы по замене котлов также ведутся на котельных в Белове, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске, Осинниках, - рассказали «Комсомолке» в Правительстве Кузбасса.

Угольные котельные вскоре заменят на газовые.

Кроме модернизации систем теплоснабжения в рамках госпрограммы в регионе ведется строительство и реконструкция систем водоснабжения. К примеру, в селе Пашково Яшкинского округа, население которого составляет около тысячи человек, планируется установка насосно-фильтровальной станции. После монтажа всех систем жители села смогут получать чистую воду.

Работы по модернизации коснутся систем водоснабжения пгт Яя, Яйского, Гурьевского, Ижморского, Тяжинского, Промышленновского округов и Таштагольского района. В Ленинске-Кузнецком для водоснабжения района шахты им. 7 Ноября запланировано строительство водовода протяженностью 1,67 км с устройством повысительной насосной станции, в которой будет два бака для запаса воды на случай внештатной ситуации.

Власти региона отмечают, что подготовка к зиме объектов ЖКХ в регионе идет во всех муниципалитетах. На эти цели из бюджетов всех уровней направлено 14,9 миллиардов рублей.

- Подготовить регион к отопительному сезону — одна из важнейших задач для коммунальных служб. Модернизация и строительство котельных в регионе позволяет улучшать экологическую обстановку в регионе, и конечно обеспечивать бесперебойную подачу тепла в отопительный период, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.