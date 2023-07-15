Кузбасс реализует мегапроекты в НОЦ для достижения технологического лидерства

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В Москве на форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» состоялась панельная сессия «Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?», в ходе которой обсуждались возможности прорывных проектов отечественных ученых и их дальнейшее взаимодействие с иностранными коллегами.

В рамках Десятилетия науки и технологий и под эгидой национального проекта «Наука и университеты» сегодня в России выделяются значительные средства на поддержку научных кадров и создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня с первоклассными условиями для исследовательской работы. В условиях санкционного давления они оперативно переориентировали векторы развития, чтобы добиться успехов в области импортозамещения и обеспечить технологический суверенитет страны. На сегодняшний день создана сеть из 15 таких центров, объединяющих разработчиков, производителей и заказчиков. Важно, что ученые из разных регионов объединяются для решения ключевых задач, благодаря чему НОЦ сегодня работают уже в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в Кузбассе.

К примеру, в регионе сейчас реализуется комплексная научно-техническая программа «Чистый уголь – Зеленый Кузбасс», цель которой - создание комплекса технологий, повышающих эффективность угледобычи и переработки, обеспечивающих высокий уровень промышленной безопасности и экологии, снижающих риски профессиональных заболеваний, а так же формирование эффективной системы управления синхронизацией процессов исследований, инноваций, производства и вывода на рынок на основе партнерства научных организаций и бизнеса, тесной кооперации и коллаборации проектов, входящих в НОЦ. Особое внимание уделено в программе глубокой переработке угля и углехимии, технологическому прорыву и переходу на собственное оборудование для добычи и переработки угля.

- Россия должна в течение ближайших 10-15 лет выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата. Монополии будут умирать. Многие наши технологии для этого уже готовы, например, в области кибербезопасности и проекты «Росатома». Кроме того, нужны задачи, которые уходят за горизонт и становятся целью жизни нескольких поколений, - в ходе дискусс на форуме заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета; профессор кафедры прикладного анализа международных проблем Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Безруков.

Эксперты также сошлись во мнении, что полного технологического суверенитета нет ни у одной страны мира. Многие исследования и эксперименты невозможно провести в одиночку ни в одной стране, во множестве исследований необходим альянс и цеховая солидарность, которая сохранилась несмотря на политическую ситуацию в мире.

- Цеховая солидарность играет огромную роль, а простые человеческие отношения решают многие вопросы, - отметил помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко.

Также было отмечено, что для специалистов и научных работников зарплата вторична. Они едут для самореализации туда, где есть интересные задачи и проекты, а «утечка мозгов» — это и международный опыт, и среда общения. Без мобильности и обмена опытом научная среда невозможна.

В завершение сессии было заявлено, что в России создана своя технологическая среда, которая интересна для партнеров и сотрудничества, и впредь необходимо создавать то, что конкурентоспособно и чем можно обмениваться. На повестке дня стоит организация научной среды, которая способна на прорывы.