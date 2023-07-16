Новая неделя в Кузбассе начнется с гроз и штормового ветра

Грозы вновь заставят кузбассовцев вздрогнуть. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В понедельник, 17 июля, в Кузбассе будет дождливо. В Кемеровском гидрометцентре предупредили также о грозах и штормовом ветре, который бушует в регионе уже не первый день. Кроме того, сохранится горимость 1, местами 2, 3 класса.

Так, завтра по региону ночью ожидается +10...+15 градусов, местами до +20 градусов, днем потеплеет до +21...+26 градусов. Ветер будет юго-западный 8-13 метров в секунду, местами с порывами до 17-22 метров в секунду, при грозах местами шквалы 25-30 метров в секунду, днем ветер изменит направление на северо-западное, скорость уменьшится до 4-9 метров в секунду, местами порывы будут достигать 16 метров в секунду. В целом будет облачно с прояснениями, ночью пройдут кратковременные дожди, местами грозы, град, при грозах местами сильные дожди, днем местами кратковременные дожди, грозы.

В Кемерове в первый рабочий день ожидается температура воздуха +13...+15 градусов ночью, днем потепление до +22...+24 градусов. Ветер ночью будет юго-западный со скоростью 8-13 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду, днем ветер немного поутихнет - 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Будет также облачно с прояснениями, ожидаются кратковременный дождь, местами гроза.