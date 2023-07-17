«Господь меня и сейчас слышит...»: прошел год после того, как кузбасского шахтера нашли после обвала на седьмые сутки живым

Год спустя. Леонид с женой Людмилой дома. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

О Леониде Моисееве из Междуреченска, герое-шахтере, с лета 2022-го идет молва как о «самом не сдающемся русском из Кузбасса». А за прошедший год ему исполнилось 50, угольщики страны его назвали «Человеком года», он выдержал семь операций и недавно начал стоять, пока недолго – без палки и делать два - три шага сам. А еще...

Но напомним: 5 июля 2022-го его отрезало от мира на «Распадской-Коксовой» землетрясением и обвалом.

Он оказался в «могиле» на глубине 450 метров и не сдался, продержался 154 часа! Спасатели, выяснив, что завал 420 метров и пройдя 70 метров, из-за газа, вручную, и еще 25 по отрытой ими щели, готовой ссыпаться в любой миг, дошли, нашли его на седьмые сутки, 12 июля. Раненого, выжившего чудом и благодаря его инженерной смекалке. И то была сенсация.

7 дней подвига

И вот прошел год. С утра 5 июля было землетрясение в Кузбассе, день в день – с прошлогодним, только с магнитудой поменьше и без ЧП. И 7-го тоже тряхнуло, и я, подходя к дому Леонида, думала, стало ли пережитое забываться.

- Нет, - качают головами Леонид с женой.

- 5-го, поздно вечером, за ужином я его спросила: «Что ты в это время... там... тогда делал? - начинает Людмила. – Было страшно? Как же, наверное, тебе было страшно... В ожидании, спасут ли, успеют? Я бы не смогла, с ума бы сошла. Да еще на такой глубине. Я даже в подпол всю жизнь спускаться боюсь...»

Ответ, что делал, лежит у нее в сумочке и стал семье бесценным свидетельством. В тот именно миг, через шесть примерно часов после обвала, Леонид писал это прощальное письмо жене, маме и даже кошке на листке из рабочего блокнота. Жене: «Прости, что так вышло. Я очень люблю тебя, помни это... Любимая, прощай!» И наказ быть с мамой до конца и поцеловать Буську.

... Но теперь давайте с самого начала. Что делал Леонид сразу после обвала, как его «сдуло», отшвырнуло назад в конце смены, и как он очнулся и понял, что нога сломана, не встать, впереди, позади «стена» обвала под потолок. Но, главное, подача воздуха прекратилась. А это смерть. Спасти может только самоспасатель с запасом воздуха, но его не хватит. И тогда он решил сделать не по инструкции. Не включился в самоспасатель, дышал сам, следя по прибору, как растет метан. А подошла цифра к ПДК, и тогда лишь перешел на самоспасатель. А закончился воздух и в нем. И на последних глотках его – Леонид и написал ту записку, с семьей простился.

А потом попросил Господа спасти его...

- Не так, чтобы молитвенно просил, плакал. Просто доводы приводил и говорил, решать – тебе...Мы с женой – одно целое. Ополовинить нас... – нет, мы должны быть вместе. Я за жену отвечаю.

(И жена это чувствовала, и все дни, вопреки всему, говорила: «Муж жив». И верила в него, и ждала.)

И Леонид, попросив божьей помощи, спрятав записку в карман, убрал изо рта загубник опустевшего самоспасателя. И - сделал первый вдох воздуха «за бортом». Газоанализатор, с цифрами, уж не работал. Датчик на каске, тоже по метану, но без цифр, продолжал, предупреждая, пищать. Но размер опасности Леонид уже не знал. Но он – дышал. И уже - без аппарата. И то было чудом. И так его расчет сработал. Ведь с отсрочкой - дышал после обвала еще долго сам, хоть и опасным воздухом, и лишь позже стал дышать в аппарате, и Леонид так и продержался! Он знал, за такое примерно время горноспасатели затянут в тоннель временный трубопровод, чтобы самим работать, дышать. И воздух от них по щелям, если повезет, может и до него просочиться. И так и вышло.

А еще он в первый день вправил себе голеностопный сустав, хотя и не знал, как. Но вспомнил еще школьные уроки анатомии и просто скелет в классе. И с потерей сознания, не сразу, но вставил сустав. И сделал шину на дважды сломанное бедро из найденных рядом дощечек и из еще отцовского шахтерского корсетного пояса, примотав все скотчем. И рассчитал, как растянуть воду во фляжке – оставалось со смены со стакан - придется не пить, лишь смачивать губы. И из еды от смены оставалось четыре леденцовых драже и решил съедать по одной – раз в два дня.

- ...А что ты сегодня делал? – спросила нынче жена опять же вечером, уже 6 июля, про день второй. И так – день за днем, до спасения и второго Дня рождения Леонида. И он рассказал, зарядки света на каске со смены оставалось на два часа, растянул на два дня. А в день третий закончилась последняя капля воды. В четвертый - давно пустой желудок перестал требовать есть. На пятый – Леонид еще больше, чем раньше, ждал помощи, пел Цоя и песни еще любимых рокеров, и стучал железкой сигнал SOS и ритмы песен. В день шестой, а во тьме давно счет потеряв, думал, шел день десятый, – съел последнюю конфету и сказал, раз закончилось все, пора меня поднимать. И вскоре услышал звуки работы уже близких горноспасателей. И его стук услышали. И в начале седьмых суток нашли!

Как нашли и спасли Леонида Моисеева на седьмые сутки после землетрясения и обвала. Инфографика - Игорь Кухнин.

2022 год. Через трое суток после спасения. Леонид в Центре охраны здоровья шахтеров. Фото - Игорь Курасов.

2022 год. Прошло трое суток после спасения. Леонид показывает корреспондентам "КП", как стучал под землей сигнал SOS. Фото - Игорь Курасов.

А потом в Ленинске-Кузнецком, в клинике охраны здоровья шахтеров, врачи до глубокой осени спасали и спасли его ногу! И зима его прошла на костылях.

Полгода после землетрясения и обвала. Врачи продолжают спасать правую ногу и Леонид ее - "расхаживать". Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Выписка

- А в апреле, закрывая мой длинный больничный, выписали ... на работу. То есть я снова могу выйти бурильщиком. А я на костылях, – рассказывает Леонид. – И я ушел в отпуск.

И пришли результаты исследований у сосудистого хирурга, нога больная оказалась по-прежнему в тромбах. И его срочно – в больницу.

И после выписки за последних полтора месяца он начал ходить с палкой. Пока - все еще трудно, и нога через час болит, распухает.

- Скоро снова на работу выпишут, а я из дома еще даже до остановки дойти не могу, далеко И тяжести – нельзя. Но не бывало на работе смены, чтобы тяжести не таскать. Приходилось за смену 40 штанг поставить, снять, по 16 кг, больше тонны получалось. Бурстанок, он как трактор на гусеницах, но стрелу его тоже надо развернуть, она около тонны весит, два человека это делают... А потом мне позвонили, сказали, переведут в отдел охраны труда, но я пока все равно даже дойти до остановки и в автобус влезть не смогу, еще никудышный работник, - переживает Леонид. – Но поживем – увидим. И, слышал, можно подать апелляцию, чтобы дали вторую группу, пока восстанавливаюсь.

Связь

…Дача-дом, как корабль, с солнцем в окнах стоит на подъеме крутой высоченной горы. И запах клубники и укропа мешается с запахом тайги.

Семья спускается к калитке - меня проводить.

Металлический трап-крыльцо (от калитки – к дороге) крут и высотой метра полтора и пружинит под ногами хозяина. По старым шагам его за год, точно, соскучился.

- Уже хожу с палочкой не только по дому, но и по крыльцу, и немного у дома, - говорит Леонид. – «Расхаживаю» ногу.

И планов по дому у хозяина уже полно. В открытом отсеке у калитки желтеют в сумраке, сохнут доски для новых трапов («дорожек» для огорода, старые износились). Это одно из дел первых, чем займется поправляющийся хозяин.

- А тот забор, который упал, про который ты Господу тоже в завале говорил, про срочные дела не завершенные?

(Забор тот граничит за домом и огородом с улочкой выше. И наклонило его сдвигаемыми при чистке дороги сугробами.)

- Забор прошлым летом уже поправили, шахта ребят присылала...

- А что ты не сделал за прошедший год?

- В квартире (в пятиэтажке, без лифта) не был, на костылях никак. В церкви еще не был, по той же причине, ступеньки. Родные ходят. И я Его тоже благодарю всегда.

И по тому, как замолчал, задумался, обернувшись к дому и взяв за руку жену, я понимаю, снова переживает ту главную в жизни минуту.

- Я когда с Господом в завале общался, - говорит Леонид, - с тех пор к нему так и обращаюсь. Ощущение, что он меня по-прежнему слышит, остается. И я каждый день благодарю, что он меня услышал там и дал шанс. И каждый день дает шанс жить дальше.

Он надеется "расходить" спасенную ногу к 2024 году... Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Год спустя. Леонид после 7 операций уже несколько минут может стоять сам и делать два - три шага сам. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Перед Новым 2023 годом Распадская угольная компания назвала Леонида "Человеком года". Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Горняк Леонид Моисеев - из шахтерской династии. Фото - личный архив.

О главном

5 афоризмов Леонида Моисеева

Эти мысли сформулированы в завале. И в них - сила русского характера и ответ на вопрос, как выжить, даже когда это невозможно.

1. «Если в ситуации есть вход, то обязательно есть выход. Всегда есть выход».

2. «Вера в Бога, в себя, в страну – это очень держит».

3. «Никогда не надо опускать рук, ни при каких обстоятельствах. Всегда. Надо. Идти. Вперед».

4. «Знания важны. По профессии. И не только. Все, что в голове отложилось, потом в стрессовых ситуациях выходит. Мозг ничего не выбрасывает, все фиксирует, и нужное знание выплывает, когда оно крайне необходимо».

5. «У человека должно быть место, в которое бы его тянуло всегда, где бы он ни был, в какие бы обстоятельства ни попал. Это место – дом, семья, там горит очаг, там тебя любят, там ждут».

Главное, говорит Леонид Моисеев, никогда не сдаваться! Фото: Лариса МАКСИМЕНКО