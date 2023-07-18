Кузбассовцев ждет путешествие во времени с «Каменной книгой»

Фото: Музей-заповедник «Томская Писаница»

Кто хоть раз не мечтал совершить путешествие во времени, чтобы своими глазами увидеть те или иные события? И такую возможность отправиться в прошлое всем желающим предоставляет музей-заповедник «Томская Писаница» вместе с пятым, юбилейным фестивалем исторической реконструкции «Каменная книга». Фестиваль поможет воссоздать на историческом ландшафте уникальной историко-культурной и природной зоны Притомья хроники освоения Сибири и колонизации Притомья русскими землепроходцами и служилыми людьми 17-19 века.

Фото: Музей-заповедник «Томская Писаница»

На территории музея на один день появится ярмарочная площадь с аутентичными товарами того периода, где и состоится реконструкция погрома на Кузнецком торге в 1639 году.

Также посетителей фестиваля ждут зрелищное сражение — штурм «Сибирского острога», турнирные бои и показательные состязания, атмосферный исторический лагерь реконструкторов, увлекательные мастер-классы по старинным ремеслам и дегустация народной кухни.

К слову, билеты на фестиваль можно приобрести и по «Пушкинской карте».

Музей-заповедник «Томская Писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

22 июля, начало в 13.00

Цена билетов: от 350 до 500 рублей, дети до 5 лет — бесплатно