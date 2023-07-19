До конца года в Кузбассе построят и отремонтируют 39 социально значимых объектов

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе до конца 2023 года будет завершено строительство и ремонт 39 социально значимых объектов. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.

По его словам, в регионе создаются все условия для того, чтобы люди хотели здесь жить, работать, создавать семьи и развиваться.

- Строительство современных социальных объектов и жилья повышает качество жизни кузбассовцев, делает регион более привлекательным для молодежи. Практически во всех муниципалитетах возводят или капитально ремонтируют школы, детсады, объекты культуры и здравоохранения, — рассказал глава региона.

Так, к 1 сентября в Кузбассе будут сданы 18 социально значимых объектов, к концу года их количество увеличится до 39. В частности, будет открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в Киселевске и ледовый дворец в поселке Металлплощадка, завершено строительство пожарного депо в Шерегеше.

До конца августа года строители закончат реставрацию Прокопьевского драматического театра, будет открыто здание для мировых судей на улице Горьковская в Новокузнецке. Капитальный ремонт Театра кукол имени Гайдара в Кемерове и Детской школы искусств в Гурьевске планируют завершить до конца года.

В этом году в регионе ведется строительство шести детских садов. Один из них уже – в Белове - уже введен в эксплуатацию и готовится принять первых воспитанников. До сентября завершится строительство детского сада на улице Тургенева в Юрге.

Еще три детских сада преобразятся после капитального ремонта, сделанного в рамках губернаторского проекта «Мой новый детский сад». Так, обновляются детский сад в селе Елыкаево Кемеровского муниципального округа, детский сад № 218 в Кемерове и № 24 в Ленинске-Кузнецком.

По проекту «Моя новая школа» к началу учебного года пять школ будут капитально отремонтированы (в Новокузнецке, Междуреченске, пгт Бачатский и Грамотеино Беловского городского округа, а также в деревне Береговая). Еще три школы (в Анжеро-Судженске, Топках и Новокузнецке) будут обновлены по федеральной программе «Развитие образования». В рамках регионального проекта «Мой новый колледж» до конца года закончится второй этап ремонта Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий в Новокузнецке.

В декабре будет завершено строительство лабораторного корпуса Кемеровской инфекционной больницы и поликлиники в микрорайоне Абашево Новокузнецка. В еще четырех объектах здравоохранения закончится ремонт.

Также активно ведется строительство жилья. С начала года в регионе введены в строй более 310,7 тысячи квадратных метров. В том числе это 19 многоквартирных домов, квартиры в восьми из которых предназначены для льготников. До первого сентября планируется сдать еще 15 домов, из которых восемь — социальные.