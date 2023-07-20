Обналичили более 14 млн рублей: троих кузбассовцев будут судить за мошенничество с маткапиталом

Фото: архив "КП" Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

В Кузбассе перед судом предстанут трое жителей Юрги за масштабное мошенничество с материнским капиталом. Подробности дела рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Криминальную схему придумал 41-летний мужчина, работавший директором агентства недвижимости. Поучаствовать в незаконном бизнесе он позвал двух своих знакомых: 46-летнюю юристку и 32-летнюю риелторшу.

Сообщники подыскивали владелец сертификатов на материнский капитал, причем искали женщин небогатых и из числа социально незащищенных – таких легче было заинтересовать в получении наличных. Горожанок убеждали в законности обналичивания, чтобы те подписывали документы для получения кредита на якобы строительство жилого дома на участках, которые 41-летний организатор арендовал у администрации.

После получения займов подельники отдавали женщинам от 50 до 100 тысяч рублей, а остальное обещали передать после продажи земельного участка, на котором якобы планируется строительство дома. Затем необходимая документация передавалась в Пенсионный фонд.

Мошенники обманули 33 женщин и обналичили в общей сложности более 14 млн рублей.

Об их незаконной деятельности стало известно случайно, когда следователи работали над делом об убийстве в сентябре 2021 года в Яшкинском районе женщины и двоих ее детей. Оказалась, что погибшая жительница была жертвой мошенников.

По данному делу следователи проделали огромную работу: допросили 157 свидетелей, провели 49 выемок документов по обналичиванию материнского капитала, 35 почерковедческих экспертиз. Материалы уголовных дел составили 243 тома!

На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму свыше 15 млн рублей. В ходе следствия они добровольно возместили более 600 тысяч рублей.

Сейчас уголовное дело передано суд. Санкции статьи, по которой проходят сообщники - мошенничество при получении выплат, совершенное в составе организованной группы, в крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) – предусматривает лишение свободы на 10 лет.

Ранее «Комсомолка» писала, что жительница Кузбасса стала фигуранткой уголовного дела из-за махинаций с маткапиталом: мать двоих детей обратилась в Пенсионный фонд с заявлением направить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий, однако оказалось, что женщина лишена родительских прав.