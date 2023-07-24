Цены — как в миллионниках: почему дорожают квартиры в Кемерове

Фото: Министерство строительства Кузбасса

Больше 100 тысяч рублей за квадратный метр в типовой новостройке и 78 тысяч за стандартную вторичку – таковы сегодня цены на жилье в Кемеровской области. Для сравнительно небольшого промышленного города со средней зарплатой в 40-50 тысяч рублей суммы кажутся непосильными. И квартиры всё продолжают дорожать. Почему так происходит и что поможет покупателям хоть немного уменьшить расходы, разбирались с экспертами рынка и сервиса Домклик.

В Кемерове идет активная стройка. Фото: Ирина Лебедева

Бурная стройка Кузбасса

По данным портала Нашдом.рф, сейчас в регионе возводят 587 тыс. кв. метров многоквартирного жилья со сроками сдачи в ближайшие три года. Самая бурная стройка идет в Кемерове.

Среди объектов и стандартные многоэтажки, и элитные проекты. Поэтому и разбег цен приличный — от 350 тысяч рублей за двушку в сельской местности до 12-15 млн рублей в центре Кемерова: квартиры, которые тут продают, нередко попадают в топ самых дорогих по всей России! А Кузбасс в целом занял второе место по росту цен на квадратный метр — плюс 45%, по данным Росстата, к концу 2022 года. И ценник продолжает ползти вверх.

По данным Кемеровостат, в первом квартале 2023 года один квадратный метр жилья в новостройках среднего качества (те самые типовые) перевалил за 100 тыс. рублей, а в улучшенном жилье подорожал до 99,1 тыс. рублей. На вторичном рынке цены выросли еще существеннее: 78 — типовые, 89,7 тыс. рублей — улучшенного качества, и 105,3 тыс. рублей за «квадрат» к началу лета стоило элитное жилье.

В ЖК на берегу реки Томь «квадрат» жилья перевалил по стоимости за 150 тыс. рублей. Фото: Ирина Лебедева

Директор агентства недвижимости «Огни города» Наталья Павлова говорит, что в Кузбассе жилье дорожает значительнее, чем в соседних регионах, например, в Новосибирске:

– Цены начали расти с 2019 года, когда вступил в силу закон об эскроу-счетах и застройщики стали возводить жилье не на средства покупателей, а на кредитные деньги. Кроме того, ввели инструмент господдержки — льготная процентная ставка на новостройки и подорожание стройматерилов привели к росту цен на недвижимость. Плюс начали выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка, а также активно реализовывать программы по расселению из ветхо-аварийного жилья. Все это отразилось на стоимости недвижимости. На самом деле, мы ждали, что жилье перестанет дорожать хотя бы в ковидное время, но нет. Весь период идет только повышение.

Квартиры в Кемерове дорожают последние несколько лет. Фото: Ирина Лебедева

Министр экономического развития Кузбасса Константин Пытченко объяснил «Комсомолке», что так было не всегда:

– Цены увеличились в последние годы. На мой взгляд, это связано с комплексной историей. Кузбасс стал привлекательнее с точки зрения спроса на жилье. Новостройки разбирают на этапе котлована. В регион привлечены значительные средства для строительства жилья по разным программам. Не забывайте еще о переселении из ветхо-аварийного жилья — по этой программе Кузбасс получает значительные суммы. Да, некоторый перегрев на рынке ощущается.

Еще три причины роста цен

1. Реновация и социальные программы

Регион вступил на путь комплексного развития территории. Сейчас в центральной части Кемерова реализуется проект реновации — на месте частного сектора построят жилой квартал на 100 тыс. человек.

– Под КРТ правительством выдан инфраструктурный бюджетный кредит. Кроме того, в Новокузнецке на стадии проектных работ еще пять участков. В планах КРТ в Шерегеше, – рассказал Константин Пытченко.

В городе строят много спортивных и социальных объектов. Фото: Ирина Лебедева

Наталья Павлова добавила, что в центре Кемерова будет снесено 2 тысячи домов. Все это потенциальные сделки — люди будут брать новые квартиры. Плюс ко всему в январе 2023 года выдано сертификатов на 1,5 млрд рублей на жилье для детей-сирот. Кстати, раньше на 2 млн 670 тыс. рублей (это сумма сертификата), по словам эксперта, можно было купить однушку в центре, сейчас — они стоят не меньше 3,3-3,5 млн рублей.

2. Не метро, но тоже хорошо

Еще один момент, который влияет на цену, — это существенные вложения региона в инфраструктуру.

Берег реки Томь постепенно благоустраивают. Фото: Ирина Лебедева

– У нас идет активное дорожное строительство, город развивается и обрастает социальными объектами. Построено два огромных центра: «Кузбасс арена» и ледовый дворец. Все это отражается на стоимости жилья. К примеру, квартиры напротив «Кузбасс арены» после сдачи объекта точно выросли в цене. Кемерово и область становятся более комфортными для проживания, – говорит Константин Пытченко.

3. Глядя на соседа

Нередко причиной завышенных цен становятся ожидания продавцов недвижимости: многие видят большие цифры в объявлениях своих «соседей» и сами выставляют сумму с запасом.

– Но они не учитывают, что стоимость в объявлении — пожелание продавца, а не рыночная оценка, – говорит Наталья Павлова.

Цены на вторичку ползут вслед за новостройками. Фото: Ирина Лебедева

Тем не менее, такое ценообразование — с оглядкой на других — само по себе разгоняет рынок. А его в Кемерове и так можно назвать стабильно растущим, уверена эксперт.

– В дальнейшем, надеюсь, что рост цен на недвижимость если и будет, то не такой значительный. Все-таки покупательская способность населения и доходы растут не так сильно, – считает Наталья Павлова. – Но пока денежные средства по госпрограммам не освоены и есть недостаток предложений, жилье может продолжить расти в стоимости. Хотя в последнее время мы отмечаем снижение спроса на жилье по столь завышенным ценам — как на новостройки, так и на вторичку. Мы видим дефицит хорошего жилья по среднерыночной цене. Особенно 1-2-комнатных квартир на вторичном рынке. Часто они даже не доходят до рекламы — появляются, и сразу же находят покупателя, который вносит аванс.

Ипотека дает свой импульс

По оценке Натальи Павловой, в новостройках на этапе строительства квадрат жилья в Кемерово стоит 94-120 тыс. рублей, в сданных домах — до 110 тыс. рублей. Эксперт добавляет: учитывая привлекательность ипотеки на новостройки, кемеровчане все чаще отдают предпочтение этому виду жилья.

Купить в ипотеку Сбера можно как жилье в новостройке, так и на вторичном рынке. Автор: Ирина Лебедева

Начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов Домклик Кемеровского отделения Сбербанка Наталья Медведева на пресс-конференции в Росреестре рассказала, что, несмотря на рост цен, тренда на увеличение суммы займа нет — в среднем кузбассовцы оформляют кредиты на покупку недвижимости на 2,5 млн рублей.

Среди ипотечных программ на новое жилье (на них приходится 20% рынка) — в топе семейная ипотека Сбера. И неудивительно, ставки по ней более привлекательны сегодня и позволяют семье с детьми переехать в большую квартиру или дом. Оформить ипотеку в Сбере в Кузбассе проще простого: выберите квартиру (в базе Домклик почти 10 тысяч объявлений и подайте заявку онлайн.

Кстати, хорошая новость для покупателей: с 12 июля по 31 августа 2023 года Сбер снизил ставки по льготным ипотечным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» для покупки жилья в новостройках.

Минимальная ставка по «Семейной ипотеке» при использовании сервиса Домклик составит от 5,4% годовых, по «Господдержке» — от 7,4% годовых. Подробнее о снижении ставок и самих программах можно прочитать здесь.

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