Кузбассовцев предупредили о жаре до +30 градусов и шквалистом ветре

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В Кузбассе в ближайшие дни будет жаркая погода, но пройдут дожди, а при грозах подует шквалистый ветер. Об этом предупредили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 21 июля, ночью ожидается температура +12…+17 градусов, днем +23… +28 градусов. Ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду, днем при грозах возможно шквалистое усиление до 22 метров в секунду. Прогнозируются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах - сильные дожди.

В субботу, 22 июля, ночью столбики термометров покажут +15…+20 градусов, местами +9…+14 градусов, днем +20…+25 градусов, местами до +30 градусов. Ветер по-прежнему будет юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление до 22 метров в секунду. Также ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем сильные дожди.

В воскресенье, 23 июля, ночные температуры составят +13…+18 градусов, дневные +22…+27 градусов. Ветер сменит направление на западное и подует со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы будут достигать 17 метров в секунду. Пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в Кузбассе из-за теплой погоды и влажности в небе сформировались странные облака мамматус, встречающиеся в основном в тропиках. Жители области наблюдали это редкое природное явление на прошлых выходных.