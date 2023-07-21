Кузбассовец почти девять лет насиловал родную дочь

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемеровской области вынесли приговор 37-летнему жителю одного из районов, который обвиняется в ряде преступлений, связанных с сексуальным насилием. Так, кузбассовец признан виновным в изнасиловании потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ), изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 132).

Как установили следствие и суд, жертвой насильника стала его родная дочь. На момент первого эпизода сексуального насилия девочке было всего семь лет! Собственный отец насиловал ее почти девять лет - с сентября 2012-го по апрель 2021 года.

Рассказала о произошедшем пострадавшая правоохранителям сама, она смогла это сделать, как только переехала от родителей в другой город, куда поступила в ссуз.

- При этом матери девочки было известно о противоправных действиях супруга, однако в правоохранительные органы она не обращалась. Впоследствии женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - рассказали в СУ СК России по Кузбассу.

Что касается отца-насильника, то его задержали и заключили под стражу. Отмечается, что он не сотрудничал со следствием, а также утверждал, что дочь его оговаривает якобы из-за строгого воспитания. Однако следователи собрали исчерпывающую доказательственную базу, согласно которой виновность кузбассовца полностью подтверждается.

В результате суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.