Кузбасский опыт наставничества в сфере бережливого производства отмечен на федеральном уровне

Фото: пресс-служба РЦК.

Проект «Ценное дело» КАО «Азот» занял второе место в федеральном конкурсе лучших практик наставничества. Он проводится в рамках нацпроекта «Производительность труда», который инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным. Диплом победителя предприятию вручил заместитель Министра экономического развития РФ Марат Керефов на федеральном форуме «Производительность 360» в Казани.

«Возрождение наставничества сегодня стало одним из ключевых инструментов нацпроекта «Производительность труда» и активно внедряется на кузбасских предприятиях, которые получают господдержку и повышают эффективность производства. Передача новых компетенций от более опытных сотрудников молодым специалистам повышает кадровый потенциал региона», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Проект наставничества в сфере бережливого производства, который получил высокую федеральную оценку, на кемеровском «Азоте» реализует аппаратчик выпаривания Светлана Стенькина. Она стала победителем регионального этапа конкурса и затем представляла Кузбасс на федеральном этапе. Специалист с 17-летним стажем работы обучает молодежь основам профессии и учит применять инструменты бережливого производства.

Конкурс «Лучшие практики наставничества» проводят с 2019 года среди компаний-участников нацпроекта «Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов. Конкурс направлен на поиск и отбор успешных практик наставничества в сфере производительности труда для их дальнейшего распространения и тиражирования среди участников нацпроекта.