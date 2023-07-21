Кузбасс участвует в V федеральном форуме «Производительность 360»

Фото: Автор: пресс-служба РЦК.

Юбилейный форум «Производительность 360» проходит 20-21 июля в Казани в рамках реализации национального проекта «Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Участниками форума стали представители 64 субъектов РФ.

Делегацию нашего региона возглавил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин. Также на форуме работает команда Регионального центра компетенций (РЦК) и лидеры повышения производительности кузбасских предприятий-участников нацпроекта.

В рамках форума запланированы тематические сессии с фокусом на отраслевую экспертизу нацпроекта. Среди них – перспективы развития российского машиностроения, транспортной и металлургической отраслей, сельского хозяйства, социальной и ИТ-сферы.

Эксперты также обсудят актуальные тренды рынка профессионального образования и расскажут, как готовить сотрудников, чтобы инвестиции в их обучение приносили компаниям дополнительную прибыль.

«Кузбассу национальный проект нужен для развития экономики. Повышение производительности труда в первую очередь влияет на повышение заработных плат, снижение издержек и дальнейшее развитие предприятий, что в итоге дает мощный толчок для регионального развития. На площадке форума у нас запланированы встречи с министерством экономического развития РФ, федеральным центром компетенций, с предприятиями реального сектора экономики нашей страны для обсуждения дальнейшего развития нацпроекта», - отметил Алексей Гришин.