Мэр Кемерова рассказал об изменениях дорожного движения из-за открытия улиц Гагарина, Сибиряков-Гвардейцев и моста через Искитимку

Фото: администрация г. Кемерово.

На выходных в Кемерове откроют для автомобилей участки улиц Гагарина, Сибиряков и мост через Искитимку и при этом полностью закроют Университетский мост. Об изменениях в организации дорожного движения рассказал мэр города Дмитрий Анисимов.

Так, улицу Гагарина откроют для транспорта на участке от улицы Терешковой до Шорникова. Движение будет организовано в двухполюсном исполнении. На Гагарина можно будет заехать со стороны Терешковой и с улицы Каменской правым поворотом. А вот с улицы Шорникова левый поворот будет запрещен.

Фото: администрация г. Кемерово.

Движение по улице Сибиряков-Гвардейцев откроют на участке от улицы Крутой в сторону Искитимки вместе с автомобильным мостом через Искитимку. Движение также будет организовано в двухполюсном исполнении.

Фото: администрация г. Кемерово.

Улица Крутая на участке от Лесной до Сибиряков-Гвардейцев станет двусторонней (сейчас трафик там возможен только в одном направлении). Этим маршрутом для выезда на Сибиряки в сторону Искитимки можно воспользоваться тем, кто выбирает путь через Геологоразведку.

Фото: администрация г. Кемерово.

- Все необходимые организационные мероприятия сейчас выполняются и к моменту открытия движения будут установлены соответствующие знаки, будет обеспечена безопасность движения автомобилей и пешеходов. Максимально все, что необходимо для того, чтобы комфортно передвигаться по этим участкам, будет выполнено до открытия этих дорог, – сказал Дмитрий Анисимов.

На этих выходных также незначительно изменится схема движения в центре города для того, чтобы повысить пропускную способность дорог.

Так, на ряде перекрестков будут перенастроены фазы светофоров. Кроме того, на пересечении Мичурина и проспекта Ленина – на Искитимский мост и с Красноармейского моста перед цирком в сторону Притомского проспекта поворот налево будет организован с двух полос вместо одной.

Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

Как и обещали городские власти, в ночь с субботы на воскресенье будет полностью закрыт Университетский мост. Его капитальный ремонт ведется уже несколько месяцев и дорогу не закрывали до тех пор, пока не смогли временно открыть движение по Сибиряков-Гвардейцев и Гагарина.

- Мы будем заниматься теми изъянами, которые выявили при ремонте моста, при его осмотрах, при вскрытии скрытых участков. У нас там есть и трещины на ригеле, которые мы не могли прогнозировать и которые, безусловно, влияют на безопасность этого моста. Есть проблемы со шкафной стенкой. Сейчас выявилась проблема с переходными плитами, которые оказались переломлены пополам в определенных местах, - рассказал мэр, отметив, что все это подрядчики будут восстанавливать в минимально возможные сроки.

Напомним, что общественный транспорт, который ранее ездил по Университетскому мосту, уже переведен на Красноармейский мост, поэтому никаких новых изменений не предвидится. Пешеходные дороги по мосту также перекрыты, однако кемеровчане продолжают двигаться по ремонтируемым участкам. Мэр города Дмитрий Анисимов отметил, что это небезопасно и призвал обходить Университетский мост.