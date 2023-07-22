Сергей Цивилев поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Фото: архив "КП". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 22 июля, в России отмечается День работника торговли. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил всех работников данной сферы и отметил, что благодаря их работе регион развивается, а также обеспечивается его продовольственная стабильность.

- В Кузбассе работает около 20 тысяч предприятий потребительского рынка, где заняты более 200 тысяч человек. При этом доля оптовой и розничной торговли в общем обороте составляет 29% и занимает сегодня второе место после угледобывающей отрасли, - уточнил глава региона.

Сергей Цивилев также подчеркнул, что Кемеровская область продолжает активно развиваться, здесь открываются современные предприятия торговли и общественного питания. Кроме того, в регионе работают крупные логистические центры поставок, благодаря чему ассортимент качественных товаров становится шире, а продукция - более доступной для кузбассовцев. Вместе с тем, вопреки вызовам, которые брошены российской экономике, в регионе удалось наладить тесное взаимодействие с торговыми сетями для оперативного принятия совместных решений по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания.

- Уважаемые работники сферы торговли, примите самые искренние слова благодарности за ваш добросовестный труд, от которого зависит не только развитие потребительского рынка региона, но и качество жизни кузбассовцев. Отдельное спасибо за ваше неравнодушие, за то, что на постоянной основе принимаете участие в благотворительных акциях, оказываете посильную помощь детским домам, формируете подарочные наборы для наших уважаемых ветеранов. Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, здоровья и благополучия вам и вашим близким! - поздравил губернатор.