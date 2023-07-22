В Кузбассе впервые пройдут фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра»

Фото: пресс-служба АПК.

Жители Кузбасса смогут увидеть лучшие постановки национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра». Фестиваль пройдет в Кемерове и Новокузнецке с 10 по 20 ноября при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Кузбасса.

Программа включает в себя пять блоков: студенческие спектакли и проведение театральной лаборатории, показы постановок-номинантов, вошедших в фестивальную афишу, международная конференция о развитии музыкального театра и церемония вручения премии, которая будет проводиться в Кемерове 20 ноября.

- Кузбасс уверенно становится культурной столицей Сибири. У нас создаются новые условия для работы и получения образования в области театрального искусства. Уже полностью завершено строительство культурно-образовательного комплекса, активно возводим здание музейно-театральной части. В наш регион приезжают поступать талантливые студенты и преподавать ведущие педагоги страны. Проведение престижного фестиваля «Музыкальное сердце театра» даст возможность показать публике все лучшее, что сегодня есть в русском театре, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Организаторы уже озвучили список спектаклей и имена деятелей, которые будут бороться за победу в конкурсе. На премию были поданы 96 заявок со всей страны - от Калининграда до Владивостока. В шорт-лист включен 21 спектакль из 13 регионов. Среди них и мюзикл «Призрак замка Кентервиль» Музыкального театра Кузбасса им. А.К. Боброва.

Постановка кузбасского музыкального театра выдвинута на восемь номинаций: «Лучший спектакль», «Лучший режиссер» (Михаил Сабелев), «Лучший исполнитель главной роли» (Владимир Жуков - сэр Джон Кентервиль), «Лучшая исполнительница главной роли» (Анна Теплова - Вирджиния), «Лучшая исполнительница роли второго плана» (Светлана Мухтарума - Дороти), «Лучшая сценография» (художник-сценограф - Ирина Сидоренко), «Лучшие костюмы» (художник по костюмам - Елена Жукова), «Лучшее световое оформление» (художник по свету - Илья Тараскин).

Отметим, что фестиваль проводится с 2006 года. Его организаторы считают своей главной задачей популяризацию музыкально-театрального искусства в регионах России. Каждый год оргкомитет выбирает новый регион в качестве площадки фестиваля - и вот Кузбасс впервые примет престижный фестиваль.