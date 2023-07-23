В Кемерове погиб шестилетний рыбак

Фото: Прокуратура Кемеровской области.

В Кемерове возбудили уголовное дело из-за гибели шестилетнего ребенка, пропавшего без вести в жилом районе Кедровка в субботу, 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области.

Ребенок ушел со двора своего частного дома, где он живет с родителями в шестом часу вечера. Семья многодетная – в ней четверо маленьких детей, поэтому мальчик был довольно самостоятелен. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» с собой он прихватил удочку черного цвета. Когда сын не вернулся домой спустя пару часов, родители побежали его искать, но самостоятельные поиски оказались безуспешны и тогда они обратились в полицию.

В Кедровке начались масштабные поиски. По данным ГУ МВД России по Кемеровской области, более 150 человек прочесывали окружающую местность. Было понятно, что раз мальчик взял удочку, то отправился рыбачить, поэтому вероятнее всего произошел несчастный случай, но сохранялась надежда, что он произошел по дороге и ребенок мог где-то ждать помощи.

Увы, во время обследования водоема, расположенного недалеко от дома,маленького рыбака, мальчика нашли в воде уже без признаков жизни.

Сейчас на месте происшествия работают следователи.

- В рамках расследования уголовного дела будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая установит причину смерти мальчика. Также будут установлены причины и условия, способствовавшие гибели малолетнего ребенка, сообщили в пресс-службе кузбасского Следкома.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СУ СК России по Кемеровской области. Также оно находится на контроле областной прокуратуры. Кроме того, надзорным ведомством организована проверка соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.