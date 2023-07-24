Дожди и грозы: синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на неделю

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни Кузбасс ожидает «погодная» стабильность, без резких колебаний температуры воздуха и атмосферного давления. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В начале этой недели характер погоды существенно не изменится. В дневные часы температурный фон будет в пределах +22... +27 градусов, а по ночам около +12... +17. Будут наблюдаться летние кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западного направления, при грозах со шквалистым усилением.

Так, во вторник, 25 июля, ночные температуры составят +11 … +16, дневные +25 … +30. Ветер будет юго-западный ночью 3-8 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду. Прогнозируются кратковременные дожди, грозы, при которых в некоторых районах пройдут сильные дожди. Ночью и утром возможны туманы.

В среду, 26 июля, ночью ожидается температура воздуха +11 … +16, дневные +22 … +27. Ветер подует западный ночью 3-8 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду с порывами до метров в секунду. Также возможны кратковременные дожди, а при грозах — сильные.

В четверг, 27 июля, ночью будет +10 … +15 градусов, днем +23 … +28. Ветер обещают западный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, ночью порывы будут достигать 14 метров в секунду, днем - до 17. Прогнозируются переменная облачность, кратковременные дожди и грозы.