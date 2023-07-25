При поддержке СУЭК проекты благоустройства сибирских и дальневосточных городов и поселков получат госфинансирование

Фото: СУЭК-Кузбасс.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя России проводится с 2018 года и включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». За все годы проведения конкурса 54,88 млрд рублей поддержки из федерального бюджета было выделено на финансирование проектов-победителей.

Среди победителей - проект благоустройства парка Здоровья в городе Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область - Кузбасс). Парк является самой экологически чистой территорией в Ленинске-Кузнецком. В рамках его благоустройства предлагается создать уникальное общественное пространство, проект предусматривает зарегулированную систему троп, каждой из которых определен свой функционал.

Благоустройство парка в городе Рубцовске (Алтайский край) предполагает обустройство территории на правом берегу реки Алей, которая находится в непосредственной близости от центра города и используется рубцовчанами для тихих прогулок и занятий спортом.

Каинская роща в городе Куйбышев (Новосибирская область) - крупнейший рекреационный объект в Куйбышеве. В рамках проекта благоустройства предлагается создать общественное пространство активного отдыха с историко-культурной значимостью, которое позволит проводить здесь полноценные тренировки, возродить популярность зимних видов спорта.

В рамках проекта благоустройства набережной Лучегорского водохранилища в пгт. Лучегорск (Приморский край) будет создано место отдыха для жителей посёлка, где они смогут проводить свободное время на свежем воздухе вблизи водохранилища в комфортной благоустроенной среде.

Проект благоустройства парка «Юбилейный» в пгт. Новошахтинский (Приморский край) подразумевает комплексную перезагрузку центрального общественного пространства поселка, где смогут проводить время все группы населения. Будет сформирован культурно-досуговый центр поселка с круговой велодорожкой, зоной для проведения массовых мероприятий, детские зоны.

На базе «Турмалиновый парк» в пгт. Шерловая Гора (Забайкальский край) планируется создание качественного рекреационного и спортивного общественного узла, от которого пойдет развитие сети связей с другими общественными пространствами.

Фото: СУЭК-Кузбасс.

Еще один проект - победитель конкурса, реализуемый на территории, где живут сотрудники СУЭК/СГК - благоустройство парка "Молодежный" в г.Белово Кемеровской области.

Проекты благоустройства, выбранные жителями территорий, в которых работают предприятия СУЭК, на протяжении ряда лет успешно участвуют в Конкурсе, при поддержке компании.

- Основа социальной политики СУЭК - неуклонное развитие регионов присутствия, постоянный рост качества жизни наших сотрудников, членов их семей. При этом важнейшая ее особенность - совместная работа над положительными изменениями всех заинтересованных лиц - жителей, нашей компании, региональных и муниципальных властей. Результаты конкурса подтверждают эффективность этого взаимодействия, ведь все представленные и победившие проекты - итог совместной работы, неравнодушия и созидательности, - отметил заместитель генерального директора АО «СУЭК», президент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергей Григорьев.