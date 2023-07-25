«Пошел вынести мусор»: мужчину в Кузбассе насмерть придавило упавшей с дерева веткой

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кемерове 71-летний мужчина скончался после того, как на него упала ветка тополя. По факту трагического инцидента следователи СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело.

ЧП произошло сегодня в Рудничном районе, во дворе дома 6 по улице Спутников. Около 11:30 пожилой мужчина пошел вынести мусор, но домой он уже не вернулся. Во дворе на него упала огромная ветка дерева и придавила его. Соседи услышали шум, вызвали скорую, но спасти пенсионера не удалось – прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Фото: прокуратура Кузбасса.

Местные жители на протяжении нескольких лет жаловались на аварийные тополя, стоящие в округе. Соседи рассказали, что обращались в территориальную администрацию и «Зеленстрой» с просьбами спилить ветхие деревья. Жильцы считали, что ветки опасны, ведь ранее были случаи, когда они падали и повреждали кровли частных домов.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, которая установит причины смерти мужчины.

- Следователю СК России предстоит установить должностных лиц, не принявших должных мер к ликвидации опасных деревьев, приведших к смерти мужчины, - отметили в СК РФ по Кемеровской области.

Прокуратура Кузбасса организовала проверку соблюдения правил благоустройства и застройки, в ходе которой будет дана оценка как обстоятельствам произошедшего, так и действиям уполномоченных должностных лиц.

Также ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.

Напомним, что это уже не первый подобный случай в Кузбассе. Так, в Киселевске семилетняя девочка получила серьезные травмы и оказалась в больнице после падения на нее ветки во время урагана.