«Расследование похоже на рыбалку»: следователь кузбасского Следкома рассказал об особенностях своей профессии

Кузбасский следователь находит много общего между расследованием любого уголовного дела и рыбалкой. Фото: Личный архив

25 июля отмечается День следователя. Профессиональный праздник объединяет сотрудников и работников следственных подразделений Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, и, конечно же Следственного комитета России.

Максим Мандриченко - следователь по особо важным делам следственного отдела по Центральному району города Кемерово СУ СК РФ по Кемеровской области уже более 18 лет отдал любимой профессии. А еще он заядлый рыбак. И говорит, что хобби – под стать его профессии. Ведь у них много общего.

Рыбалка, как и расследование уголовных дел - это процесс, который требует терпения, наблюдательности, технических навыков, хитрости, хорошо развитой интуиции. Как у каждого рыбака есть 1000 и 1 способ поймать рыбу, любимые места и лучшие рыболовные снасти, так и у следователя есть свои секреты, проверенные годами тактики и методики расследования уголовных дел.

Например, в мае 2023 года Максиму Мандриченко из дежурной части поступил звонок: в запертой квартире найден мертвый мужчина. Когда следователь приехал на место происшествия стало сразу понятно: мужчина убит – несколькими ударами топора. При этом квартира закрыта на замок, следов присутствия третьих лиц в квартире, в том числе отпечатков пальцев посторонних обнаружить не удалось. Допрошенные соседи ничего подозрительного не слышали и не видели.

Казалось бы, все, «глухарь». Но терпеливый опрос свидетелей дал зацепку, и оперативникам удалось установить лицо, которое могло совершить преступление.

Когда ранее судимого Александра доставили к следователю, он не отрицал, что периодически проживал вместе с потерпевшим, но категорически не признавал, что смертельные удары по голове топором нанес именно он. Полное отсутствие свидетелей произошедшего, отсутствие правдивых показаний заподозренного лица на первый взгляд могли поставить в тупик следствие, однако благодаря терпеливо и грамотно спланированным следственным действиям, в том числе анализу результатов медико – криминалистической экспертизы по следам крови, изъятым вместе с обоями со стены, Максим Мандриченко смог восстановить картину произошедшего. И не смотря на то, что подозреваемый свою вину так и не признал, следователю удалось собрать доказательства, «железно» подтверждающие его причастность. В настоящее время уголовное дело рассматривается в Центральном районном суде города Кемерово.