Россельхозбанк и «Честный знак» совместно помогут фермерам внедрить маркировку продукции

Первый эфир будет посвящен вопросу маркировки молочной продукции для фермеров. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Платформа Свое Фермерство от Россельхозбанка и Центр развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») вместе реализуют комплекс совместных инициатив по поддержке фермеров и предприятий АПК при внедрении маркировки продукции на предприятиях. Цифровая маркировка товаров внедряется в стране с 2019 года для противодействия обороту некачественной и контрафактной продукции. С 1 декабря 2023 года она будет распространяться на крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные производственные кооперативы.

Основная задача сотрудничества банка и оператора маркировки – сделать внедрение маркировки фермерами максимально простым и комфортным. Для этого ЦРПТ запустил программу компенсации 50% затрат на оборудование для маркировки таким участникам оборота. В компании разработали пять типовых комплектов оборудования для оснащения производств, начиная от ручного этикетирования небольших производственных партий, заканчивая решениями для автоматизированных и полуавтоматизированных линий и линий с типографским нанесением. Участник рынка может выбрать подходящий комплект, ПО и схему работы. Вторая программа, которой также могут воспользоваться фермеры – поставка расходных материалов для маркировки (этикеток, красящих пленок для печати маркировки). Воспользоваться можно как одной из программ поддержки, так и обеими сразу.

Рассказывать о существующих программах поддержки и механизмах внедрения маркировки банк и оператор будут в ходе серии онлайн-конференций и прямых эфиров для различных сегментов агропредпринимателей. Онлайн-конференции пройдут на базе платформы для предприятий АПК Свое Фермерство. В рамках запланированных эфиров будут освещены актуальные темы маркировки продукции, работы в личном кабинете системы «Честный знак», подбор и покупка оборудования для маркировки продукции, правила маркировки, сложности и другие вопросы. Спикерами выступят как эксперты системы «Честный знак», так и аграрии, которые уже пользуются системой. Они расскажут о нюансах работы с программой на личном опыте.

Первый обучающий эфир состоится уже 25 июля. Он будет посвящен вопросу маркировки молочной продукции для фермеров. Принять участие в обучающих эфирах сможет любой аграрий совершенно бесплатно. В рамках вебинаров предусмотрена открытая дискуссия, где любой слушатель сможет задать уточняющие вопросы и получить ответы и рекомендации специалистов. Узнать о запланированных эфирах можно из анонсов на сайте Свое Фермерство, а также в официальных аккаунтах платформы в соцсетях.

- Мы стремимся быстро реагировать на любые законодательные изменения в АПК и оказывать всесторонние меры поддержки фермерам, - говорит директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова. - Наша инициатива с «Честным знаком» своевременна и актуальна. Государственная система маркировки поэтапно вводится в молочной отрасли с июня 2021 года, а с 1 декабря 2023 года она станет обязательной и для фермеров. Являясь одной из самых популярных фермерских площадок в России, мы осознаем необходимость и ответственность своевременно проинформировать своих пользователей и поставщиков и подготовить их к вступлению в силу новых требований закона так, чтобы этот процесс прошел для них максимально просто и понятно.

- Мы понимаем, что фермеров много по всей стране и хотим, чтобы они все знали о том, как поучаствовать в программах и легко внедрить маркировку. Им нужно помочь нужно разобраться в регуляторике, выбрать наилучшие способы нанесения маркировки, понять механики работы с системой. Важно и то, что даже самые небольшие расходы могут быть чувствительны для фермеров. Мы, учитывая социальную значимость и уязвимость данного сегмента, уже запустили программы компенсации фермерам 50% затрат на приобретение оборудования. Совместная просветительская работа с Россельхозбанком, главным финансовым институтом для аграриев в России, поможет отрасли максимально быстро и с наименьшим влиянием на производственные процессы подготовиться к новым законодательным требованиям, - сказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Серия онлайн-конференций и прямых эфиров станет стартовой точкой в совместных усилиях, направленных на повышение осведомленности фермеров в вопросах маркировки продукции. До конца года на платформе Свое Фермерство появится отдельный цифровой ресурс, где будет агрегироваться вся актуальная информация по маркировке фермерской продукции: правилам, срокам, нормам, необходимому программному обеспечению и оборудованию, а также обучающие видеоролики и руководство по использованию. Здесь любой фермер сможет в удобном цифровом формате найти актуальную информацию по маркировке, подобрать и заказать оборудование у проверенных поставщиков прямо на маркетплейсе Свое Фермерство, ознакомиться с обучающими материалами. Работа в этом направлении уже ведется.