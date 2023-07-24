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Общество24 июля 2023 12:45

Россельхозбанк и «Честный знак» совместно помогут фермерам внедрить маркировку продукции

Для фермеров проведут специальные обучающие эфиры, посвященные внедрению маркировки
Яков КРЫМСКИЙ
Первый эфир будет посвящен вопросу маркировки молочной продукции для фермеров.

Первый эфир будет посвящен вопросу маркировки молочной продукции для фермеров.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Платформа Свое Фермерство от Россельхозбанка и Центр развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») вместе реализуют комплекс совместных инициатив по поддержке фермеров и предприятий АПК при внедрении маркировки продукции на предприятиях. Цифровая маркировка товаров внедряется в стране с 2019 года для противодействия обороту некачественной и контрафактной продукции. С 1 декабря 2023 года она будет распространяться на крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные производственные кооперативы.

Основная задача сотрудничества банка и оператора маркировки – сделать внедрение маркировки фермерами максимально простым и комфортным. Для этого ЦРПТ запустил программу компенсации 50% затрат на оборудование для маркировки таким участникам оборота. В компании разработали пять типовых комплектов оборудования для оснащения производств, начиная от ручного этикетирования небольших производственных партий, заканчивая решениями для автоматизированных и полуавтоматизированных линий и линий с типографским нанесением. Участник рынка может выбрать подходящий комплект, ПО и схему работы. Вторая программа, которой также могут воспользоваться фермеры – поставка расходных материалов для маркировки (этикеток, красящих пленок для печати маркировки). Воспользоваться можно как одной из программ поддержки, так и обеими сразу.

Рассказывать о существующих программах поддержки и механизмах внедрения маркировки банк и оператор будут в ходе серии онлайн-конференций и прямых эфиров для различных сегментов агропредпринимателей. Онлайн-конференции пройдут на базе платформы для предприятий АПК Свое Фермерство. В рамках запланированных эфиров будут освещены актуальные темы маркировки продукции, работы в личном кабинете системы «Честный знак», подбор и покупка оборудования для маркировки продукции, правила маркировки, сложности и другие вопросы. Спикерами выступят как эксперты системы «Честный знак», так и аграрии, которые уже пользуются системой. Они расскажут о нюансах работы с программой на личном опыте.

Первый обучающий эфир состоится уже 25 июля. Он будет посвящен вопросу маркировки молочной продукции для фермеров. Принять участие в обучающих эфирах сможет любой аграрий совершенно бесплатно. В рамках вебинаров предусмотрена открытая дискуссия, где любой слушатель сможет задать уточняющие вопросы и получить ответы и рекомендации специалистов. Узнать о запланированных эфирах можно из анонсов на сайте Свое Фермерство, а также в официальных аккаунтах платформы в соцсетях.

- Мы стремимся быстро реагировать на любые законодательные изменения в АПК и оказывать всесторонние меры поддержки фермерам, - говорит директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова. - Наша инициатива с «Честным знаком» своевременна и актуальна. Государственная система маркировки поэтапно вводится в молочной отрасли с июня 2021 года, а с 1 декабря 2023 года она станет обязательной и для фермеров. Являясь одной из самых популярных фермерских площадок в России, мы осознаем необходимость и ответственность своевременно проинформировать своих пользователей и поставщиков и подготовить их к вступлению в силу новых требований закона так, чтобы этот процесс прошел для них максимально просто и понятно.

- Мы понимаем, что фермеров много по всей стране и хотим, чтобы они все знали о том, как поучаствовать в программах и легко внедрить маркировку. Им нужно помочь нужно разобраться в регуляторике, выбрать наилучшие способы нанесения маркировки, понять механики работы с системой. Важно и то, что даже самые небольшие расходы могут быть чувствительны для фермеров. Мы, учитывая социальную значимость и уязвимость данного сегмента, уже запустили программы компенсации фермерам 50% затрат на приобретение оборудования. Совместная просветительская работа с Россельхозбанком, главным финансовым институтом для аграриев в России, поможет отрасли максимально быстро и с наименьшим влиянием на производственные процессы подготовиться к новым законодательным требованиям, - сказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

Серия онлайн-конференций и прямых эфиров станет стартовой точкой в совместных усилиях, направленных на повышение осведомленности фермеров в вопросах маркировки продукции. До конца года на платформе Свое Фермерство появится отдельный цифровой ресурс, где будет агрегироваться вся актуальная информация по маркировке фермерской продукции: правилам, срокам, нормам, необходимому программному обеспечению и оборудованию, а также обучающие видеоролики и руководство по использованию. Здесь любой фермер сможет в удобном цифровом формате найти актуальную информацию по маркировке, подобрать и заказать оборудование у проверенных поставщиков прямо на маркетплейсе Свое Фермерство, ознакомиться с обучающими материалами. Работа в этом направлении уже ведется.

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