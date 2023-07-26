Льготы детям участников СВО, газификация и запрет на продажу энергетиков: о чем говорили на прямой линии с губернатором Кузбасса

Фото: пресс-служба АПК.

Сегодня, 26 июля, состоялась прямая линия губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Общение главы региона с жителями продолжалось почти три часа. За это время губернатор дал ответы на несколько десятков вопросов, касающихся разных сфер: благоустройство территорий, ремонт дорог, строительство детских площадок, медицинская помощь в селах и деревнях и другие. Рассказываем, о чем говорил Сергей Цивилев во время прямого эфира.

Газификация региона

Жители села Силино Кемеровского округа обратились к губернатору с вопросом о газификации. Они рассказали, что ждут проведения газа в свои дома, но беспокоятся, не сдвинутся ли сроки газификации из-за иностранных ограничений в экономике.

Глава региона успокоил жителей: западные санкции никак не повлияют на процесс газификации. До конца 2024 года в регионе планируют подвести трубы к 20 тысячам домовладений в 20 населенных пунктах, где есть газораспределительные сети. К 2031 году газ придет в 39 тысяч домов и 100 котельных в 27 городах и поселках области.

Бесплатный проезд в пригородных автобусах для детей участников СВО

В ходе прямой линии Сергей Цивилев дал поручение скорректировать региональное законодательство о льготах для детей участников СВО. Поводом для этого послужило обращение студента КузГТУ, который сообщил, что не может воспользоваться льготой по бесплатному проезду по межгороду - он живет в Березовском, и его автобусный маршрут считается пригородным.

Глава региона поручил Минтрансу пересмотреть эту норму, чтобы все дети участников спецоперации могли ездить бесплатно - не только на межгороде, но и в пригороде. Кроме того, Сергей Цивилев обратился к депутатам с просьбой поддержать эту инициативу.

Ограничение продажи энергетиков детям

Отвечая на вопрос одного из пользователей соцсетей, касающийся продажи энергетиков несовершеннолетним, Сергей Цивилев сообщил, что в парламенте Кузбасса разработан законопроект, запрещающий реализацию таких напитков детям.

Так, документ «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетических напитков» предусматривает ограничение продажи детям безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе безалкогольных энергетиков. Планируется запретить реализацию таких напитков как в магазинах, так и через торговые автоматы, а также в больницах, организациях культуры, спортивных сооружениях.

Модернизация Кемеровской ГРЭС

Один из вопросов, поступивших на прямую линию, касался состояния очистных сооружений на Кемеровской ГРЭС. Глава региона рассказал, что в Кузбассе активно реализуются программы по очистке воды и сокращению вредных выбросов. В том числе ведется модернизация на Кемеровской ГРЭС. В этом году там капитально ремонтируют газоочистное оборудование. Сейчас идет капремонт электрофильтра котлоагрегата №14: там заменят коронирующие электроды поля 1А, механизмы встряхивания коронирующих и осадительных электродов всех полей, газораспределительные решетки, изоляторы, а также изношенные балки. До конца года начнется капитальный ремонт электрофильтра №16.

Присвоение статуса города Шерегешу

В ходе прямой линии был задан вопрос о сроках присвоения Шерегешу статуса города. Как рассказал исполняющий обязанности главы Таштагольского района Сергей Попов, соответствующая заявка уже готова, сейчас идет подготовка к проведению опроса среди местных жителей. Если люди поддержат инициативу, то статус города Шерегеш получит в начале 2024 года.

По традиции на вопросы, не прозвучавшие в эфире, ответят представители профильных ведомств в ближайшее время.