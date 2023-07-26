Восемь пассажиров автобуса «Белокуриха - Новокузнецк» пострадали в ДТП на кузбасской трассе

Междугородный автобус «Белокуриха - Новокузнецк» опрокинулся на трассе. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Восемь человек пострадали в Новокузнецком районе в результате ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Авария произошла в среду, 26 июля, около 15.00 (11.00 по мск) между поселками таргай и Ключи - – на 299 километре автодороги «Бийск – Новокузнецк». Автобус марки «Андаре», направлявшийся из Белокурихи в Новокузнецк, был почти полон: в салоне находились 40 пассажиров.

Пока непонятно, что именно произошло на трассе, сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия, но водитель почему-то не справился с управлением на двухполосной дорог, и автобус неожиданно для пассажиров, смяв ограждение, съехал в кювет по ходу движения и опрокинулся. В соцсетях же пользователи утверждают, что водитель не успел затормозить перед фурой, пропускавшей встречный транспорт и поэтому и свернул в сторону, чтобы избежать аварии, но из-за резкого маневра автобус не удержался и опрокинулся на бок.

Людям на помощь бросились очевидцы ДТП. Они же сообщили о случившемся в скорую и ГИБДД. К счастью, все пассажиры остались живы, и сами смогли выбраться из салона автобуса, но восьми из них, в том числе двум детям, понадобилась медицинская помощь. Степень тяжести травм пострадавших, как заверили в ГИБДД, угрозы для жизни не представляет.

Прибывшие к месту аварии сотрудники МЧС с помощью автокрана поставили автобус на колеса, из-за чего на месте ДТП образовалась многокилометровая пробка. В настоящее время серьезных помех для движения в сторону Алтайского края больше нет.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области отметили, что отрудники полиции продолжают работать на месте дорожно-транспортного происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.