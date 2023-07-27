Центр компетенций Кузбасса в сфере производительности труда вошел в ТОП-5 федерального рейтинга

Фото: пресс-служба РЦК.

Кузбасский Региональный центр компетенций (РЦК), который оказывает адресную поддержку предприятиям по нацпроекту «Производительность труда», по итогам первого полугодия 2023 года вошел в пятерку лучших центров России. Рейтинг составлен Федеральным центром компетенций (ФЦК).

РЦК Кузбасса занял четвертое место в общероссийском рейтинге, и первое - среди регионов Сибири. В ТОП-5 лучших центров страны также вошли центры компетенций Москвы, Краснодарского края, Крыма, Челябинской и Нижегородской областей.

«Наш Региональный центр компетенций в сфере производительности труда традиционно входит в число лидеров национального рейтинга, с каждым годом улучшая показатели. Одним из критериев оценки является уровень удовлетворенности предприятий работой РЦК, у нас он составляет более 95%. Это говорит о качестве оказываемой господдержки и высоком уровне уровне доверия со стороны реального сектора экономики. На сегодня уже 40 несырьевых предприятий региона заключили соглашения с РЦК Кузбасса и совместно реализуют проекты по повышению производительности труда», - отметил министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

При поддержке РЦК Кузбасса реализовано уже более 30 пилотных проектов в сфере транспорта, сельского хозяйства, машиностроения, большой химии и других областях. Оба кузбасских аэропорта для благодаря экспертному сопровождению РЦК и внедрению бережливых технологий смогли на четверть ускорить обслуживание самолетов и пассажиров. Производители горношахтного оборудования без дополнительных инвестиций и затрат смогли нарастить выпуск техники и комплектующих, спрос на которые на рынке значительно вырос. Себестоимость готовой продукции за счет решений по оптимизации производства удалось снизить хлебокомбинату и тепличному хозяйству в Кемерове. Это только часть реализованных при участии РЦК Кузбасса проектов.

Напомним, ФЦК начал проводить рейтинг в рамках нацпроекта «Производительность труда», который курирует Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, в 2020 году. В этом году в рейтинге оценена работа РЦК из 53 регионов РФ. Оценка проводится по девяти показателям, в их числе результаты проектов по повышению производительности труда на предприятиях, получивших экспертную поддержку РЦК, качество обучения сотрудников, уровень подготовки внутренних тренеров.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимиром Путиным в 2018 году (руководитель нацпроекта – Министр экономического развития РФ Максим Решетников). Для достижения поставленных задач разработан комплекс мер господдержки бизнеса, включающих финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.