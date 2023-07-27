Фильмы под открытым небом

Фото: «Кузбасскино».

Десятый, юбилейный Фестиваль уличного кино добрался до Кемерова. В программу-2023 попали короткометражные ленты, созданные за последние два года российскими режиссерами и сценаристами - как дебютантами, так и профессионалами киноиндустрии. В Кемерове показ состоится в летнем кинозале «Кузбасскино» под открытым небом.

Зрители увидят мини-фильмы с участием Константина Хабенского, Юрия Стоянова и других известных актеров. Также в конкурсной программе будет показана картина «Обычная свадьба» - последний фильм с участием Владимира Меньшова. Всего в конкурсную программу вошли семь короткометражных лент длительностью до 20 минут, отобранных экспертами более чем из 900 заявок. В их числе: «Слезы капали в фо-бо» Сергея Филатова, «Экстрасенс» Юлии Филимоновой, «Облако Грига» Гелены Пироговой, «Как с Максимом х(пип)ня случилась» Виталия Дудника, «Дорога в облака» Ивана Соснина, «Наташина мечта» Дарьи Гароники и уже упомянутая «Обычная свадьба» Ирины Ходюш.

Гостей летнего кинотеатра ожидают сюжетные повороты, неожиданные развязки и традиционное голосование за понравившиеся работы. Напомним, победителя фестиваля определяют светом включенных зрительских фонариков.

«Кузбасскино»

пр. Советский, 4, т.: 8 (384-2) 36-44-10

28 июля, начало в 22.00

Вход свободный